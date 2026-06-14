Do treagedii doszło po godzinie 8:00 lokalnego czasu. - Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - poinformowali strażacy.

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Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ani kim są ofiary - podkreślił krajowy portal G1.

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Portugalska redakcja stacji CNN przekazała, że do katastrofy doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro.

Filmy krążące na platformach społecznościowych pokazują pożar w miejscu katastrofy. Widać na nich, że z maszyn po upadku prawie nic nie została, a większość okolicznych aut została poważnie uszkodzona.

NEW: Six people have died after 2 helicopters collide mid-air in Recreio dos Bandeirantes, Southwest of Rio de Janeiro.



The Fire Department was called at 8:59 am to the accident. One helicopter crashed on the grounds of an abandoned church and the other exploded when it hit the… pic.twitter.com/KjRbsWYHyJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026

- Nowe informacje zostaną opublikowane, gdy tylko pojawi się aktualizacja sytuacji operacyjnej - przekazała straż pożarna w przesłanym lokalnym mediom oświadczaniu.

Dodano lakoniczny komunika mówiący o tym, że trwa ustalanie przyczyn katastrofy przez właściwe służby.