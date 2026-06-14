Dwa helikoptery zderzyły się w powietrzu, 6 osób zginęło. Tragedia w Brazylii
Sześć osób poniosło śmierć w niedzielę w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro - przekazała agencja AFP, powołując się na informacje tamtejszej straży pożarnej. Media informują, że maszyny po kolizji runęły na parking.
Do treagedii doszło po godzinie 8:00 lokalnego czasu. - Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - poinformowali strażacy.
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Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ani kim są ofiary - podkreślił krajowy portal G1.
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Portugalska redakcja stacji CNN przekazała, że do katastrofy doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro.
Filmy krążące na platformach społecznościowych pokazują pożar w miejscu katastrofy. Widać na nich, że z maszyn po upadku prawie nic nie została, a większość okolicznych aut została poważnie uszkodzona.
- Nowe informacje zostaną opublikowane, gdy tylko pojawi się aktualizacja sytuacji operacyjnej - przekazała straż pożarna w przesłanym lokalnym mediom oświadczaniu.
Dodano lakoniczny komunika mówiący o tym, że trwa ustalanie przyczyn katastrofy przez właściwe służby.Czytaj więcej