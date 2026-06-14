Czy Nawrocki odbierze Zełenskiemu order? "Daliśmy krótki czas na reakcję"
- Pan prezydent się z niczego nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa - zapewnił Adam Andruszkiewicz, pytany, czy Karol Nawrocki odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Jak nadmienił w "Śniadaniu Rymanowskiego", Pałac "dał krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję", a jeśli jej nie będzie, nastąpi odpowiedź z Polski.
W "Śniadaniu Rymanowskiego" prowadzący zapytał Adama Andruszkiewicza, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta, dlaczego otoczenie głowy państwa nie ujawnia treści opinii Kapituły Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jej członkowie podjęli decyzję w poniedziałek, lecz ich zdanie nie jest wiążące dla Karola Nawrockiego.
Andruszkiewicz: Daliśmy krótki czas Ukrainie na reakcję
Bogdan Rymanowski chciał również wiedzieć, czy prezydent być może wycofa się z zamiaru pozbawienia Zełenskiego orderu. - Pan prezydent się z niczego nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie, tą bardzo negatywną decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia tzw. "bohaterów UPA" - wyjaśnił Andruszkiewicz.
Jak nadmienił minister z KPRP, strona ukraińska "zna nasze stanowisko w tej sprawie", a jest ono "bardzo krytyczne i negatywne". - Pan prezydent osobiście przekazał je poprzez naszą administrację. Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie - mówił na antenie Polsat News.
Andruszkiewicz zastrzegł też, że jeśli reakcji Kijowa nie będzie, "to natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja pana prezydenta". - To jest jasne, to jest polityka - skwitował.
Ukraińcy "posypią głowę popiołem"? Rzecznik Konfederacji wątpi
Głos w tej sprawie zabrał też Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. W "Śniadaniu Rymanowskiego" zastanawiał się, "skąd to zwlekanie". - Brak też komunikatu, jakie było stanowisko kapituły. Spodziewam się, że było podzielone, ale brakuje mi takiego jednego, wyrazistego komunikatu. Mam nadzieję, że prezydent tę decyzję (o odebraniu orderu - red.) podejmie - stwierdził.
Machulski wątpi również, że Ukraińcy "posypią głowę popiołem". - Może prezydent Nawrocki czeka na przyjazd prezydenta Zełenskiego na konferencję w Gdańsku (...). Wyrażam tylko zaniepokojenie tym, że tej decyzji nadal nie ma, natomiast liczę na to, że może są jakieś sprawy, o których my w tym momencie nie wiemy - powiedział polityk Konfederacji.Czytaj więcej