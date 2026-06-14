W "Śniadaniu Rymanowskiego" prowadzący zapytał Adama Andruszkiewicza, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta, dlaczego otoczenie głowy państwa nie ujawnia treści opinii Kapituły Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jej członkowie podjęli decyzję w poniedziałek, lecz ich zdanie nie jest wiążące dla Karola Nawrockiego.

Andruszkiewicz: Daliśmy krótki czas Ukrainie na reakcję

Bogdan Rymanowski chciał również wiedzieć, czy prezydent być może wycofa się z zamiaru pozbawienia Zełenskiego orderu. - Pan prezydent się z niczego nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie, tą bardzo negatywną decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia tzw. "bohaterów UPA" - wyjaśnił Andruszkiewicz.

Jak nadmienił minister z KPRP, strona ukraińska "zna nasze stanowisko w tej sprawie", a jest ono "bardzo krytyczne i negatywne". - Pan prezydent osobiście przekazał je poprzez naszą administrację. Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie - mówił na antenie Polsat News.

Andruszkiewicz zastrzegł też, że jeśli reakcji Kijowa nie będzie, "to natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja pana prezydenta". - To jest jasne, to jest polityka - skwitował.

Ukraińcy "posypią głowę popiołem"? Rzecznik Konfederacji wątpi

Głos w tej sprawie zabrał też Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. W "Śniadaniu Rymanowskiego" zastanawiał się, "skąd to zwlekanie". - Brak też komunikatu, jakie było stanowisko kapituły. Spodziewam się, że było podzielone, ale brakuje mi takiego jednego, wyrazistego komunikatu. Mam nadzieję, że prezydent tę decyzję (o odebraniu orderu - red.) podejmie - stwierdził.

Machulski wątpi również, że Ukraińcy "posypią głowę popiołem". - Może prezydent Nawrocki czeka na przyjazd prezydenta Zełenskiego na konferencję w Gdańsku (...). Wyrażam tylko zaniepokojenie tym, że tej decyzji nadal nie ma, natomiast liczę na to, że może są jakieś sprawy, o których my w tym momencie nie wiemy - powiedział polityk Konfederacji.

WIDEO: F-35 wchodzą do służby. "Mają być husarią" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl / Polsat News