Media poinformowały w niedzielę, że w Teheranie zjawili się przedstawiciele katarskiej delegacji, którzy razem z przedstawicielami Pakistanu pełnią rolę mediatorów w rozmowach irańsko-amerykańskich.

Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Irański urzędnik zdradził szczegóły umowy

Mimo, że dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie planowane jest na niedzielę, to ze strony władz w Teheranie cały czas nie padła taka deklaracja. Jak podała agencja Fars, ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia jest nadal rozważana.

Tymczasem agencja Reutera dotarła do wysokiego rangą irańskiego urzędnika, który przekazał, że "ostateczny projekt memorandum o porozumieniu z USA obejmuje szereg kwestii". Według jego przekazu w ramach finalizacji negocjacji Iran natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych, a Amerykanie zniosą blokadę morską irańskich portów.

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Poza tym USA mają zapewnić, że nie nałożą na Teheran żadnych sankcji do momentu podpisania ostatecznego porozumienia. Z kolei Iran zgodził się do tego czasu utrzymać status quo w sprawie swojego programu nuklearnego, zawierający m.in. zakaz wzbogacania uranu i rozbudowy obiektów jądrowych. - Ostateczna umowa ma zostać omówiona w ciągu 60 dni od osiągnięcia porozumienia przez obie strony - przekazał urzędnik.

Porozumienie Iran-USA. Izrael zaniepokojony. Netanjahu zwołał posiedzenie gabinetu

Premier Izraela Binjamin Netanjahu zwołał na niedzielę posiedzenie gabinetu bezpieczeństwa w związku z porozumieniem USA-Iran. Jak poinformował w sobotę wieczorem portal Times of Israel, decyzja zapadła, po tym jak Trump ogłosił, że Waszyngton i Teheran podpiszą w niedzielę memorandum o porozumieniu w celu zakończenia wojny.

Wysocy rangą izraelscy urzędnicy, cytowani w raporcie stacji Kanał 12, stwierdzili, że warunki porozumienia "zagrażają interesom bezpieczeństwa Izraela" i że Waszyngton zgodził się na "główne warunki" Teheranu.

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Axios przekazał, że izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni treścią umowy USA z Iranem, ale unikają jej publicznego krytykowania. - Rozumiem izraelski sceptycyzm - powiedział dziennikarzom w piątek przedstawiciel USA.

Przedstawiciele władz amerykańskich zapewnili Izraelczyków, że irańskie doniesienia błędnie interpretują treść porozumienia. - Uważamy, że gdy zapoznają się z pełną treścią porozumienia i zrozumieją, że zasadniczo Iran musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, zanim my zapewnimy mu jakiekolwiek korzyści, to zaakceptują umowę - powiedział wysoki rangą przedstawiciel władz amerykańskich.

Israel Kac: Izrael zastrzega sobie prawo do działania przeciwko Iranowi

Minister obrony Israel Kac powiedział w piątek, że umowa opiera się na "ocenie amerykańskich interesów" dokonanej przez Trumpa i dodał, że Izrael zastrzega sobie prawo do niezależnego działania przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu - przypomniał dziennik "Jerusalem Post".

Izrael obawia się również, że umowa może ograniczyć działania Sił Obronnych Izraela przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi w Libanie. Wysoki rangą urzędnik USA zauważył w rozmowie z Axios, że dalsze wsparcie Hezbollahu przez Iran byłoby naruszeniem porozumienia, podobnie jak jakikolwiek ostrzał Izraela przez Hezbollah.