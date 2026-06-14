Atak na Bejrut. Trump niezadowolony z działania Izraela
"Poranny atak na Bejrut nie powinien był mieć miejsca, zwłaszcza w tak szczególnym dniu, kiedy jesteśmy tak blisko zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem" - przekazał prezydent USA Donald Trump za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Dodał, że Izrael nie powinien zakłócać trwających negocjacji.
"Izrael ma prawo bronić się przed groźbami, ale atak, na który odpowiedział, był bardzo niewielki i bez znaczenia, nikt nie został ranny, ranny ani zabity i nie powinien zakłócać tego ważnego procesu. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia, które przyniesie pokój regionowi, w tym Libanowi, a wszystkie strony powinny ustąpić. Izrael nie powinien już więcej atakować w żadnym miejscu w Libanie, ale nie powinien też więcej atakować Izraela żadna inna strona, w tym Hezbollah" - tłumaczył polityk.
"To może być początek długiego i pięknego pokoju - nie zmarnujmy go" - podsumował amerykański przywódca na platformie Truth Social.
Hezbollah zaatakował. Izrael odpowiedział bombardowaniem Bejrutu
W niedzielę Hezbollah, szyicka proirańska organizacja terrorystyczna skierowała trzy drony na północny Izrael. Z dotychczasowych doniesień wynika, że nie odnotowano poszkodowanych w tym nalocie.
Izrael odpowiedział precyzyjnym ostrzałem centrum dowodzenia Hezbollahu, znajdującym się w południowej dzielnicy Bejrutu. Jak przekazały media arabskie, w ostrzale zginął jeden z dowódców Hezbollahu.
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Był to pierwszy od tygodnia atak Izraela od na cel położony w uważanej za bastion Hezbollahu południowej dzielnicy Bejrutu. Poprzedni atak był również odpowiedzią na ostrzał rakietowy północnego Izraela - przypomniał izraelski portal, dodając, że owa wymiana ognia doprowadziła do jednodniowych starć przerwanych pod presją USA.
"Izrael nie będzie tolerował ostrzału swojego terytorium" - oświadczył minister obrony Israel Kac.
Pokój na Bliskim Wschodzie. Kluczowa kwestia Libanu
Iran zapewniał, że wstępne porozumienie mające zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie ma obejmować również front libański. W niedzielę Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskich żołnierzy w południowym Libanie, ale jak dotąd nie wspomniał o ataku dronów na północny Izrael.
Hezbollah, który wciągnął Liban do wojny atakując Izrael w pierwszych dniach marca, wypowiadał się przeciwko amerykańsko-irańskiej propozycji rozejmu i wzywał rząd do przywrócenia dobrych stosunków z Iranem. W ostatnich tygodniach libańscy przywódcy stanowczo domagali się od Iranu, by zaprzestał interwencji w Libanie, podkreślając, że Hezbollah odrzucił wynegocjowane przez rząd warunkowe zawieszenie broni z Izraelem.
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W sobotę prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie planowane jest na niedzielę. Daty tej nie potwierdził jednak Iran.
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