"Kompleksowe rozwiązania dla Polaków". Poznaliśmy część "planu Czarnka"

"Ambitna wizja rozwoju". PiS zaprezentowało część "planu Czarnka"
- Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju - powiedział Przemysław Czarnek podczas prezentacji trzech z 21 punktów programu. Tzw. plan Czarnka zakłada: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego. Polityk dodał, że plan będzie zrealizowany w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów prze PiS.
W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go "planem Czarnka".
- To jest pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego będziemy prezentować kolejne propozycje i kolejne obietnice dla Polski - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Zastrzegł, że spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą, ale - jak określił - "podjęciem wielkiego wysiłku, aby wygrać wybory, aby powstał dobry rząd, prawdziwy polski rząd".
Konwencja PiS. W "planie Czarnka" m. in. wyjście z ETS, wyższy próg podatkowy
- Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju w najbliższej przyszłości i ją zrealizujemy - powiedział Przemysła Czarnek. Zapowiedział, że 21 punktów dla Polaków będzie zrealizowane w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 r.
Jako pierwszy punkt propozycji dla Polski Czarnek wymienił "wyście Polski z ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami)", który nazwał "absurdem" i "największym oszustwem, jakiemu zostali poddani Polacy".
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Polityk mówił, że Polska ma najdroższy prąd w Europie i nasze przedsiębiorstwa energochłonne nie mogą konkurować z tymi z Chin czy Stanach Zjednoczonych, gdzie prąd jest od trzech do sześciu razy tańszy niż w naszym kraju.
Polityk PiS zastrzegł, że nie oznacza to braku troski jego ugrupowania o środowisko. - Chcemy czystych lasów (...) Będziemy je mieli, tylko nie dzięki absurdalnym zakazom unijnym, ale dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi polityki środowiskowej - zapowiedział Czarnek.
"Kompleksowe rozwiązania dla Polaków". Poznaliśmy część "planu Czarnka"
Kandydat PiS na premier zaznaczył, że Polska potrzebuje dywersyfikacji, a więc obok węgla, którym dysponuje "może bazować na atomie, tylko musimy w niego inwestować, a nie oddalać proces inwestycyjny jak tu niedaleko w Koninie Pątnowie". - Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, które będą stabilne, niezależne od pogody - powiedział.
Czarnek poinformował, że PiS ma już w tej kwestii gotowy projekt ustawy. Zadeklarował, że "będzie to pierwsza decyzja nowej Rady Ministrów".
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Jako drugi pomysł wskazał tzw. "srebrną pracę", czyli zwolnienie wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych. Ocenił, że "zachęci to pracodawców do zatrudniania emerytów, dzięki czemu nie będziemy musieli bazować na migracji zarobkowej, która jest coraz bardziej niebezpieczna".
Jako trzecią obietnicę "programu Czarnka" wskazał podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków - żony i męża od 360 tys. zł rocznie. - To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku - zadeklarował Czarnek.