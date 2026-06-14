Brytyjskie siły zbrojne weszły w piątek rano na pokład objętego sankcjami tankowca należącego do tzw. floty cieni. Jednostka znajdowała się w kanale La Manche - poinformowało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Na pokład tankowca Smyrtos weszli komandosi Royal Marines oraz specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze brytyjskiej agencji ds. przestępczości (National Crime Agency). Działania wspierały samoloty lotnictwa morskiego, w tym patrolowy P-8 należący do RAF, a także okręty HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Jak podaje BBC, cała operacja trwała sześć godzin.

Rosyjski tankowiec floty cieni przechwycony na kanale La Manche

Jednostka została tymczasowo skierowana na kotwicowisko u południowych wybrzeży Anglii. Będzie monitorowana pod kątem ewentualnych zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa.

"Ta udana operacja to kolejny cios wymierzony w Rosję i jasny sygnał dla tych, którzy podsycają wojnę Putina w Ukrainie: nie pozwolimy im się ukryć" - podkreślił Keir Starmer, przekazując także podziękowania "wszystkim zaangażowanym, w tym naszym siłom zbrojnym i funkcjonariuszom organów ścigania, którzy przez całą dobę, każdego dnia w roku, dbają o bezpieczeństwo kraju".

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W podobny sposób wypowiedział się brytyjski minister obrony Dan Jarvis, który objął to stanowisko zaledwie dwa dni temu. - Rosja polega na swojej flocie cieni, by finansować wojnę w Ukrainie, a nasze działania są ciosem w nielegalną wojnę Putina - powiedział, cytowany przez BBC.

Tankowiec wypłynął z rosyjskiego portu Ust-Ługa 30 maja. Jako cel rejsu wskazano Port Said w Egipcie.