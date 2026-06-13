Donald Trump poinformował, że amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak, w którym zginął Niño Guerrero, przywódca wenezuelskiego gangu Tren de Aragua.

Stany Zjednoczone uznały Tren de Aragua, organizację działającą również w Kolumbii, Peru i Chile, za organizację terrorystyczną.

"Na mój rozkaz Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych przeprowadziło szybki i śmiercionośny atak kinetyczny, który zakończył się sukcesem i wyeliminowaniem Niño Guerrero" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Atak kinetyczny USA na lidera Tren de Aragua. Trump pokazał nagranie

Jak dodał, operacja "była ściśle skoordynowana z naszymi przyjaciółmi w Wenezueli, z którymi bardzo dobrze współpracujemy". Trump nie sprecyzował, kogo miał na myśli, jednak najprawdopodobniej odnosił się do pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro po jego pojmaniu przez siły USA w styczniu.

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"W rezultacie terroryści z Tren de Aragua nie mają już bezpiecznego schronienia w Wenezueli ani nigdzie indziej" - napisał Trump. Nie sprecyzował, gdzie dokładnie doszło do ataku.

Do wpisu dołączono 10-sekundowe nagranie. Widać na nim z lotu ptaka dach budynku, a następnie eksplozję i unoszącą się czarną chmurę dymu. Na nagraniu nie widać żadnych osób.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026



Milionowa nagroda za lidera Tren de Aragua

W grudniu ubiegłego roku prokuratura federalna w Nowym Jorku postawiła zarzuty Guerrero, który naprawdę nazywa się Héctor Rusthenford Guerrero Flores. Obejmowały one m.in. wymuszenia, przestępstwa narkotykowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

"Guerrero Flores stał za przekształceniem Tren de Aragua z wenezuelskiego gangu więziennego w międzynarodową organizację terrorystyczną" - wskazał prokurator federalny Jay Clayton w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu aktu oskarżenia.

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Jak dodał, pod przywództwem Guerrero Floresa członkowie Tren de Aragua "dopuścili się niezliczonych aktów przemocy, wymuszeń i handlu narkotykami w całej Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie".

Departament Stanu USA oferował nagrodę w wysokości do 5 mln dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania lub skazania Guerrero Floresa.

mbd / polsatnews.pl / AFP