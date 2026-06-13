Rosyjskie samoloty bojowe przy granicy Szwecji. Poderwano myśliwce

Chodzi o dwa incydenty, do których doszło w piątek nad południową i północną częścią Bałtyku.

Armia szwedzka podała w komunikacie, że zostały też poderwane dwa samoloty NATO, "by utrzymać bezpieczeństwo we wspólnej przestrzeni powietrznej".

Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Interweniowały szwedzkie Gripeny

Jak zaznaczono, w żadnym z dwóch przypadków nie doszło do naruszenia szwedzkiej przestrzeni powietrznej.

"Rosyjskie działania są poważne i powtarzają się, co zagraża zarówno naszej integralności terytorialnej, jak i naszemu bezpieczeństwu" – podkreśliła cytowana w komunikacie szefowa dowództwa operacyjnego szwedzkich sił zbrojnych wiceadmirał Ewa Skoog Haslum.