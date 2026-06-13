Rosyjskie samoloty bojowe przy granicy Szwecji. Poderwano myśliwce

Świat

Szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen przechwyciły dwa rosyjskie samoloty bojowe lecące nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Szwecji. Komunikat w sprawie interwencji pojawił się w sobotę.

Samolot wojskowy leci na tle błękitnego nieba i morza.
X/Forsvarsmakten
Szwajcarskie samoloty NATO poderwane nad Bałtykiem

Chodzi o dwa incydenty, do których doszło w piątek nad południową i północną częścią Bałtyku.

 

Armia szwedzka podała w komunikacie, że zostały też poderwane dwa samoloty NATO, "by utrzymać bezpieczeństwo we wspólnej przestrzeni powietrznej". 

Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Interweniowały szwedzkie Gripeny

Jak zaznaczono, w żadnym z dwóch przypadków nie doszło do naruszenia szwedzkiej przestrzeni powietrznej.

 

"Rosyjskie działania są poważne i powtarzają się, co zagraża zarówno naszej integralności terytorialnej, jak i naszemu bezpieczeństwu" – podkreśliła cytowana w komunikacie szefowa dowództwa operacyjnego szwedzkich sił zbrojnych wiceadmirał Ewa Skoog Haslum.

 

 

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl / PAP
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