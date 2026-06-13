Śmierć na bungee w Brazylii. Pracownicy zapomnieli o przywiązaniu liny

Świat

Tragedia w Brazylii. 21-letnia kobieta zginęła po skoku na bungee w stanie Sao Paulo. Lokalne media przekazały, że obsługujący obiekt pracownicy zapomnieli przywiązać ją do liny.

Most z rozwianymi linami na tle błękitnego nieba, z okrągłym wstawieniem ukazującym ludzi na moście, przygotowujących się do skoku na bungee.
Pixabay/joelfotos, X/Notícias Paralelas
Tragiczny wypadek w Brazylii. Zatrzymano sześć osób po śmierci 21-latki, zdjęcie ilustracyjne

O sprawie pisze gazeta "O Globo". Dziennikarze przekazali, że do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano w mieście Limeira na wschodzie brazylijskiego stanu Sao Paulo

 

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Brazylijskie media przekazały, że 21-letnia kobieta chciała skoczyć na bungee. Konstrukcja do tej atrakcji mieściła się na wysoko położonym moście. Z doniesień prasy wynika, że gdy dwóch pracowników zrzuciło kobietę z wysokości, okazało się, że nie została ona przywiązana do liny.

Tragedia w Brazylii. Kobieta zginęła po skoku na bungee

Ofiara z wysokości około 40 metrów runęła na ziemię. 21-latka zginęła na miejscu. 

 

W sieci ukazało się nagranie, na którym widać, jak dwie osoby zrzucają młodą kobietę z wysokości. W tle słychać, że ktoś krzyczy: "Chłopaki lina!". Lina leży na moście i widać wyraźnie, że spadająca osoba nie została w żaden sposób zabezpieczona. 

 

 

Lokalne media przekazały, że śledztwo w sprawie wypadku podjęły już lokalne służby. Zatrzymano sześć osób, które najprawdopodobniej usłyszą zarzuty.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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