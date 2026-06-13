Reprezentacja Anglii opuściła zgrupowanie na Florydzie w sobotę rano i poleciała do swojej bazy pobytowej Swope Soccer Village w Kansas City, gdzie spędzi co najmniej najbliższe trzy tygodnie.

Po zameldowaniu w hotelu piłkarze mieli po południu odbyć pierwszy trening. Ich sprzęt wysłano wcześniej osobnym transportem. To właśnie podczas przewozu doszło do zuchwałej kradzieży.

Z pojazdu skradziono m.in. buty piłkarzy, oficjalne piłki turniejowe, tablice taktyczne i stoły do ​​masażu - wynika z ustaleń Daily Mail Sport. Istnieją także obawy, że zniknęły buty kapitana drużyny Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama. Te same źródła podają, że w ładunku została tylko jedna futbolówka.

Mundial 2026. Ktoś ukradł sprzęt treningowy reprezentacji Anglii

Sztab drużyny Thomasa Tuchela próbuje teraz ustalić, co dokładnie zginęło i jaki sprzęt pozostał do dyspozycji reprezentacji. Jak podaje Daily Mail Sport, w sprawie zatrzymano jedną osobę. "Prowadzimy dochodzenie w sprawie możliwej kradzieży sprzętu z pojazdu drużyny, który przyjechał dziś wieczorem do Kansas City. Brakowało w nim części rzeczy. Śledztwo jest w toku" - przekazała policja.

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Angielska Federacja Piłkarska (FA) współpracuje z lokalnymi służbami, by odzyskać skradziony sprzęt. Według brytyjskiego dziennika pracownicy ochrony podejrzewają, że w sprawę mogli być zamieszani kierowcy odpowiedzialni za transport wyposażenia.

W poniedziałek około 6 km od bazy angielskiej drużyny doszło do strzelaniny, w której rannych zostało dziewięć osób. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W swoim pierwszym meczu na tegorocznych Mistrzostwach Świata Anglicy zmierzą się z Chorwatami. Spotkanie w Arlington rozpocznie się o godz. 22.00 czasu polskiego.