Rekin zaatakował. 30-latka ciężko ranna na popularnej plaży

Świat

Na jednej z najpopularniejszych plaż w Australii doszło do czwartego w tym roku ataku rekina. Ciężko ranną 30-letnią kobietę wyciągnęli z wody plażowicze.

Unsplash / Alex Steyn
30-letnia kobieta ciężko ranna po ataku rekina na plaży Coogee w Australii

30-letnia kobieta została ugryziona przez rekina u wybrzeży plaży Coogee w Sydney - poinformowały lokalne służby. Kobietę wyciągnęli z wody plażowicze. Następnie przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

 

Stan 30-latki jest ciężki. Doznała poważnych obrażeń rąk i nóg. Po zdarzeniu nad plażą przelatywał helikopter używany do wykrywania rekinów, z kolei na morze wypłynęła ekipa poszukująca śladów drapieżnika. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto kilka plaż na wschodnim wybrzeżu Sydney.

Australia. 30-letnia kobieta ciężko ranna po ataku rekina na plaży Coogee

Coogee to jedna z najpopularniejszych plaż w Australii, także wśród turystów. Australijscy naukowcy uważają, że coraz bardziej zatłoczone akweny i rosnąca temperatura oceanów zmieniają szlaki migracyjne rekinów, co może przyczyniać się do wzrostu liczby ataków.

 

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Od początku roku w Australii doszło do czterech podobnych ataków. W styczniu 12-letni chłopiec zmarł po ugryzieniu przez rekina podczas pływania w Zatoce Sydney. Natomiast między majem a czerwcem w wyniku ataku rekina zginęło trzech nurków – dwaj w Australii Zachodniej, a trzeci w Queensland.

 

Szacuje się, że od 1791 roku w Australii doszło do prawie 1300 incydentów z udziałem rekinów, z których ponad 260 zakończyło się śmiercią.

mbd / polsatnews.pl / AFP
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ATAK REKINAAUSTRALIAŚWIATSYDNEY

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