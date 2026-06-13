30-letnia kobieta została ugryziona przez rekina u wybrzeży plaży Coogee w Sydney - poinformowały lokalne służby. Kobietę wyciągnęli z wody plażowicze. Następnie przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

Stan 30-latki jest ciężki. Doznała poważnych obrażeń rąk i nóg. Po zdarzeniu nad plażą przelatywał helikopter używany do wykrywania rekinów, z kolei na morze wypłynęła ekipa poszukująca śladów drapieżnika. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto kilka plaż na wschodnim wybrzeżu Sydney.

Australia. 30-letnia kobieta ciężko ranna po ataku rekina na plaży Coogee

Coogee to jedna z najpopularniejszych plaż w Australii, także wśród turystów. Australijscy naukowcy uważają, że coraz bardziej zatłoczone akweny i rosnąca temperatura oceanów zmieniają szlaki migracyjne rekinów, co może przyczyniać się do wzrostu liczby ataków.

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Od początku roku w Australii doszło do czterech podobnych ataków. W styczniu 12-letni chłopiec zmarł po ugryzieniu przez rekina podczas pływania w Zatoce Sydney. Natomiast między majem a czerwcem w wyniku ataku rekina zginęło trzech nurków – dwaj w Australii Zachodniej, a trzeci w Queensland.

Szacuje się, że od 1791 roku w Australii doszło do prawie 1300 incydentów z udziałem rekinów, z których ponad 260 zakończyło się śmiercią.

mbd / polsatnews.pl / AFP