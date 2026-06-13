Referendum zainicjowała skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), argumentując, że masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy, a także przyczynia się do wzrostu przestępczości.

Partia sprzeciwia się zacieśnianiu integracji z UE, postrzegając ją jako zagrożenie dla suwerenności.

Szwajcaria. Prawica chce ograniczenia liczby ludności

Rząd i parlament odrzucają tę inicjatywę, a żadna ze szwajcarskich partii rządzących, z wyjątkiem SVP, jej nie popiera. Przeciwnicy argumentują, że inicjatywa podważa dwustronne stosunki z UE i zagraża dobrobytowi Szwajcarii - stwierdził w sobotę portal Swiss Info.

Zwolennicy ograniczeń chcą, by liczba ludności Szwajcarii, wynosząca obecnie 9,1 mln, nie mogła przekroczyć 10 mln przed 2050 r. Gdyby prawica wygrała referendum rząd zostałby zobowiązany do wprowadzenia surowszych przepisów imigracyjnych, zwłaszcza w zakresie azylu i łączenia rodzin, kiedy liczba ludności osiągnęłaby 9,5 mln.

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Przewiduje się, że nastąpi to około 2031 r. Kiedy populacja osiągnęłaby 10 mln, władze szwajcarskie byłyby zobowiązane do podjęcia "wszelkich dostępnych" środków w celu przestrzegania tego limitu, w tym do ewentualnego wypowiedzenia umów międzynarodowych, które przyczyniają się do wzrostu liczby ludności.

Zgodnie z propozycją, gdyby w ciągu dwóch lat nie udało się obniżyć liczby ludności poniżej tego limitu i nie zostałyby uzgodnione żadne specjalne przepisy w celu jego przestrzegania, Szwajcaria musiałaby wypowiedzieć umowę o swobodnym przepływie osób z UE z 1999 r. w najbliższym możliwym terminie. Umowa ta pozwala obywatelom UE mieszkać w Szwajcarii, jeśli tam pracują lub studiują, a obywatele szwajcarscy mają takie same prawa w UE. Szwajcaria ma "hamulec bezpieczeństwa" w zakresie swobodnego przepływu osób w przypadku "poważnych problemów gospodarczych lub społecznych", podlegający arbitrażowi - przypomniał Reuters.

Rząd federalny sprzeciwia się ograniczeniu liczby ludności

Rząd federalny podkreśla, że pomysł zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu wewnętrznemu i humanitarnym tradycjom Szwajcarii.

Istotne są także kwestie ekonomiczne. Szwajcaria boryka się z problemem starzenia się społeczeństwa i polega na imigrantach wykonujących szereg prac. Większość z nich pochodzi z Europy. Obecnie cudzoziemcy stanowią prawie 28 proc. stałej populacji, a ostatnie badania wykazały, że to właśnie spośród nich rekrutują się niemal dwie piąte założycieli firm w Szwajcarii - podkreśliła agencja.

Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii. Pod koniec 2024 r. obie strony zawarły porozumienie, mające na celu pogłębienie integracji gospodarczej, czemu sprzeciwia się SVP. Umowa ta jest obecnie procedowana przez parlament.

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Do przyjęcia postulatów przedstawionych w referendum niezbędne byłoby zagłosowanie za nimi zarówno przez większość obywateli, jak i większość z 26 szwajcarskich kantonów.

Według najnowszego sondażu zleconego przez Szwajcarską Korporację Nadawczą (SBC) i przeprowadzonego przez gfs.bern, szwajcarscy wyborcy pod koniec maja odrzuciliby tę inicjatywę: 45 proc. stwierdziło, że zagłosowaliby za przyjęciem propozycji, 52 proc. - przeciw. Niezdecydowani stanowili 3 proc.