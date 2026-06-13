Pogrzeb ajatollaha Chameneiego. Data uroczystości zbiega się z ważnym świętem w USA
Ceremonie pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego rozpoczną się 4 lipca w Teheranie, a zakończą się jego pochówkiem 9 lipca w mieście Meszhed. Ajatollah zginął w wieku 86 lat w pierwszych dniach ataków izraelsko-amerykańskich. Na stanowisku najwyższego przywódcy zastąpił go jego syn Modżtaba Chamenei. Początek uroczystości zbiegnie się z Dniem Niepodległości w USA.
"Ceremonia pożegnalna odbędzie się w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego w Teheranie w dniach 4 i 5 lipca. Z kolei ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Teheranie - 6 lipca, w Kom - 7 lipca i w Meszhedzie - 9 lipca" - przekazano w oświadczeniu w państwowej irańskiej telewizji. Dodano, że 9 lipca Chamenei zostanie pochowany w Meszhedzie, skąd pochodził.
Początek uroczystości pogrzebowych 4 lipca zbiegnie się z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych, które w tym roku obchodzą 250-lecie swojego istnienia.
Do pogrzebu Chameneiego dojdzie ponad 100 dni po jego śmierci w izraelskich i amerykańskich nalotach 28 lutego, które rozpoczęły trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Z jej powodu dotychczas nie odbył się jego zapowiadany i przekładany pogrzeb państwowy.
Ajatollah Ali Chamenei zginął w wieku 86 lat, po ponad 30 latach sprawowania urzędu najwyższego przywódcy Iranu. Jego śmierć spotkała się z mieszaniną niedowierzania, radości i żałoby na ulicach Teheranu. Na stanowisku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju został zastąpiony przez swojego syna Modżtabę Chameneiego.
Wojna w Iranie. Chwiejny rozejm między Waszyngtonem a Teheranem
W rozpoczętej 28 lutego wojnie USA i Izraela z Iranem od 8 kwietnia formalnie trwa chwiejny rozejm. W tym czasie, mimo negocjacji o zakończeniu konfliktu, dochodziło do wzajemnych ostrzałów, które zintensyfikowały się w ostatnich dniach.
W piątek wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział dziennikarzom, że tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem i oceniał szanse na jego podpisanie na 80-85 proc.
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Jednak z kolei rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghei zaprzeczył jakoby podpisanie porozumienia z USA, tzw. memorandum z Islamabadu, miało odbyć się w niedzielę - przekazała agencja Reutera.
Baghei powiedział, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii jakichkolwiek wypowiedzi dotyczących daty podpisania ze względu na - jak się wyraził - wahania drugiej strony.Czytaj więcej