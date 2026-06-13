Na sobotę w rzeszowskiej prokuraturze zaplanowano przesłuchanie Magdaleny H. - patomorfolożki, do której należała posesja w Lutoryżu, gdzie natknięto się na zakopane płody ludzkie. Kobieta jednak nie pojawiła się u śledczych.

Jak wyjaśnił na antenie Polsat News Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, 57-latka źle się poczuła i trafiła na badania do szpitala. - One trwają i nie wiemy, kiedy zostaną zakończone i czy będzie możliwe wykonanie czynności: postawienie zarzutów i przesłuchanie. Czekamy na informacje ze szpitala. Wszystko będzie uzależnione od stanu zdrowia zatrzymanej osoby - dodał.

Lutoryż. Płody ludzkie zakopane na posesji. Na razie nie przesłuchano lekarki

Krzysztof Ciechanowski nadmienił, iż jeśli stan patomorfolożki się polepszy, być może zostanie ona doprowadzona do prokuratury. Drugą opcją jest przesłuchanie na terenie szpitala.

- Trzecia możliwość jest taka, że prokurator może skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie bez wykonania czynności z uwagi na jej stan zdrowia. Wówczas taka czynność zostanie przeprowadzona w sytuacji, gdy stan zdrowia ulegnie polepszeniu - wskazał.

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Obecnie śledczy potwierdzili obecność 32 płodów na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Krzysztof Ciechanowski przekazał, że na razie jest zbyt wcześnie, aby potwierdzić, skąd one pochodziły. Śledztwo jest na początkowym etapie, czynności trwają na miejscu drugą dobę - przypomniał.

Jak uzupełnił, śledczy "mają swoje przypuszczenia" w tej kwestii. - Przyjętych jest kilka (możliwych - red.) wersji, natomiast istotną informacją będzie treść wyjaśnień, jakie złoży zatrzymana kobieta. Ona ma prawo wytłumaczyć, skąd wzięły się u niej płody ludzkie i odpady medyczne - wyjaśniał w Polsat News.

Kilkadziesiąt tysięcy szkiełek i parafinowych bloczków zakopanych na posesji

W Lutoryżu, na posesji należącej kiedyś do Magdaleny H., a którą kupiło młode małżeństwo, nadal pracuje pod nadzorem prokuratora kilkadziesiąt osób. - Wczoraj pomagał na miejscu specjalnie wytresowany pies do odnajdywania zwłok ludzkich. Jest to obszar 5 arów, czynności mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia - powiedział Krzysztof Ciechanowski.

Poza płodami, w ziemi zakopane było tam m.in. kilkadziesiąt tysięcy szkiełek mikroskopowych czy bloczków parafinowych. - To są odpady, które służyły do wykonywania badań. Ujawniono też fragmenty dokumentacji, część z nich jest podniszczona. Wszystkie dowody są zabezpieczane, będą poddawane oględzinom - stwierdził śledczy.

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Na zakopane w ziemi płody natrafiono przypadkiem w czwartek podczas prac budowlanych. Działania te przerwano, a na miejsce wezwano służby. Wkrótce okazało się, że jest ich co najmniej kilkanaście, a następnie - że kilkadziesiąt. Według informacji radia Eska kobieta miała powiedzieć na policji, że płody zabierała z placówek medycznych podczas pandemii koronawirusa, aby prowadzić na nich badania.

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wka / polsatnews.pl