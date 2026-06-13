W nagraniu wyborczym Schreiber zdejmuje ukraińską flagę z wieszaka w pobliżu budynku administracyjnego w Polsce i rzuca ją na ziemię. Podobny los spotyka wiszącą obok flagę Unii Europejskiej.

Właśnie ten incydent przykuł uwagę naszych wschodnich sąsiadów.

"Jedna z najsłynniejszych". Ukraińskie media o Mariannie Schreiber

Ukraińska agencja Unian, jedna z największych w kraju, zwraca uwagę, że Schreiber obiecuje przywrócić w Krakowie to, co nazywa "polską normalnością" - w tym usunięcie ukraińskich i europejskich flag z budynków miejskich, pozostawienie tylko polskich, przywrócenie symboli chrześcijańskich do szkół i ochronę tradycyjnych wartości.

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Serwis zauważa także, że kampania wyborcza Schreiber koncentruje się na tożsamości narodowej, chrześcijaństwie i konserwatyzmie kulturowym, a nie na tradycyjnych kwestiach miejskich. "Polskość to normalność". - Aby ją przywrócić, zagłosujcie na mnie w nadchodzących wyborach - mówi kandydatka na prezydenta na nagraniu.

Zdaniem dziennikarzy z Unian, Marianna Schreiber jest "jedną z najsłynniejszych blogerek w Polsce".

Media o przeszłości Schreiber. "Zyskała rozgłos dzięki mężowi"

"Modelka po raz pierwszy zyskała rozgłos dzięki małżeństwu z byłym ministrem Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Łukaszem Schreiberem w 2015 roku. Od tego czasu zbudowała swój wizerunek publiczny jako influencerka, prezenterka telewizyjna, zawodniczka MMA i działaczka polityczna" - czytamy w tekście.

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Sama Schreiber jest zadowolona z rozgłosu, który zyskała w Polsce i za granicą. Celebrytka zwróciła na to uwagę w jednym z postów opublikowanych na platformie Facebook.

"Mój spot wyborczy jako kandydata na Prezydenta Krakowa, obejrzał cały świat. Znalazł się w głównych wydaniach wiadomości w kraju i za granicą. W internecie milionowe zasięgi. Niech cały świat widzi, czego potrzebuje Kraków. Czego potrzebuje Polska. Dziękuję wszystkim za cytaty, polubienia i udostępnienia! Tymczasem zobaczcie jak spot jest cytowany w wielu językach!" - napisała.