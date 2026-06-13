Trump ogłasza przełom ws. Iranu. Padł termin podpisania umowy

Z wpisu Trumpa wynika, że Teheran miał zgodzić się na porzucenie planów budowy własnej broni jądrowej, ale też na rezygnacje z posiadania wzbogaconego uranu.

"W odpowiednim czasie, gdy wszystko się uspokoi, zajmiemy się pyłem nuklearnym, zakopanym głęboko pod potężnymi, zatopionymi granitowymi górami, dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2 i ich genialnym pilotom, a następnie zneutralizujemy go i zniszczymy, czy to w Iranie, czy w Stanach Zjednoczonych" - zaznaczył na platformie Truth Social.

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Zagroził też, że jeżeli Iran nie zgodzi się zaakceptować ostatecznej wersji porozumienia, to USA mają "ostateczną alternatywę, która, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana".

Premier Pakistanu: Porozumienie w ciągu 24 godzin

Podobne głosy na temat możliwego porozumienia padły wcześniej w niedzielę z Pakistanu, który pełni rolę mediatora na linii USA-Iran.

"Finalizacja (porozumienia - red.) nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia zaraz potem, a następnie w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych" - napisał premier tego kraju Shehbaz Sharif w serwisie X.

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Polityk podziękował Stanom Zjednoczonym i Iranowi za zaangażowanie w negocjacje i przekazał wyrazy uznania przyjaciołom w regionie za ich wsparcie. "Jesteśmy przekonani, że to historyczne porozumienie pokojowe będzie stanowić mocny fundament trwałego pokoju" - podkreślił.

Iran tonuje optymistyczne nastroje

Głos w sprawie zabrało także MSZ Iranu. Rzecznik tego resortu Esmaeil Baghaei poinformował, że podpisanie memorandum nie nastąpi w niedzielę.



Baghaei podkreślił, iż nie można wykluczyć, że dojdzie do jego podpisania "w najbliższych dniach". Reuters cytuje, że dyplomata dodał też, iż "należy zachować ostrożność w komentowaniu dat z uwagi na wahania drugiej strony (USA - red.).

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Przed godziną 18 w sobotę Reuters, powołując się na informacje przekazane przez agencję Fars, poinformował, że rzecznik irańskiego MSZ stwierdził też, iż istnienie amerykańskich baz zagranicznych i obecność wojskowa USA w regionie muszą się zakończyć.

Więcej informacji wkrótce...