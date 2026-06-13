Uczestnicy sondażu Social Changes ocenili zaufanie do poszczególnych polityków w skali od 1 do 10. Według średniej zebranych odpowiedzi najwyżej - z wynikiem 4,2 uplasował się - prezydent Karol Nawrocki. Niewiele gorszy wynik osiągnął wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski 4,1. Z kolei premier Donald Tusk zajął trzecie miejsce (3,7).

Nowy sondaż zaufania do polityków. Na kogo wskazali Polacy?

Zaraz za podium znaleźli się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski - wszyscy z wynikiem 3,5. Kolejne miejsca zajęli ex aequo wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski i Krzysztof Bosak (3,3).

W środku stawki znaleźli się czołowi politycy PiS - Patryk Jaki (3,2), Tobiasz Bocheński (3,2), Przemysław Czarnek (3,1), Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński - obaj 2,9. Ten sam wynik co były premier oraz prezes PiS otrzymał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Na dole tabeli respondenci umieścili współprzewodniczącego Razem Adriana Zandberga oraz szefową Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - po 2,8.

Najgorzej oceniona trójka polityków to szef Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (2,7), poseł Roman Giertych, a stawkę zamknął wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (2,6).

Stworzenie jednego państwa europejskiego? Polacy raczej sceptyczni

Twórcy sondażu zapytali też respondentów o stosunek do stworzenia w przyszłości państwa europejskiego. Ponad połowa, bo 57 proc. badanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Wśród nich odpowiedź "raczej negatywny" wskazało 32 proc., a "zdecydowanie negatywny" 25 proc.

Wśród zwolenników pogłębienia integracji europejskiej odpowiedź "raczej pozytywny" wskazało 35 proc., a "zdecydowanie pozytywny" 8 proc.

Najwięcej przeciwników takiego rozwiązania jest wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości - 74 proc., "za" opowiedziało się 26 proc. W przypadku Konfederacji negatywny stosunek do tej kwestii ma 68 proc., a pozytywny 32 proc.

Wśród najbardziej otwartych na stworzenie państwa europejskiego są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, spośród których za takim pomysłem opowiada się 63 proc., przeciwnych jest 37 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłoby się łącznie sześć partii - wyniki na stronie Interii.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.