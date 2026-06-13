Kary za wulgarny język w internecie. Kazachstan wprowadza nowe prawo

Świat

Władze Kazachstanu planują wprowadzenie kar za wulgarny język w internecie. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za pisanie przekleństw na platformach internetowych. - Takie zachowanie pociągnie za sobą grzywnę w wysokości dwudziestu miesięcznych stawek (około 180 dolarów - red.), prace społeczne albo areszt - powiedział premier Ołżas Biektienow.

Ekran smartfona z ikonami aplikacji społecznościowych Twitter i Instagram.
Pixabay/MrJayW
Kazachstan planuje wprowadzić kary za przeklinanie w internecie

Władze Kazachstanu planują wprowadzenie kar za używanie wulgarnego język w internecie. Takie działania zapowiedział premier kraju Ołżas Biektienow - przekazała rosyjska rządowa agencja RIA Nowosti.


- Opracowano projekt ustawy pt. 'O zmianach i uzupełnieniach Kodeksu Republiki Kazachstanu w sprawie wykroczeń dotyczących platform internetowych i środków masowego przekazu'. Projekt ustawy przewiduje ustanowienie odpowiedzialności za używanie wulgarnego języka na platformach internetowych - przekazał premier.

Kazachstan. Kary za wulgarny język w internecie. Władza zmienia prawo

Szef rządu Kazachstanu przekazał, że dokument proponuje zmiany w artykule 434 Kodeksu wykroczeń administracyjnych, który ustanowi, że "wulgarne słowa i inne podobne działania naruszające porządek publiczny stanowią drobne chuligaństwo i pociągają za sobą odpowiedzialność administracyjną".

 

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- Takie zachowanie pociąga za sobą karę grzywny w wysokości dwudziestu miesięcznych stawek rozliczeniowych (około 180 dolarów - red.), prace społeczne w okresie od dwudziestu do sześćdziesięciu godzin albo areszt na okres od pięciu do piętnastu dni - wspominał Biektienow.
 
Premier poinformował również, że projekt ustawy ma zostać przekazany organowi ustawodawczemu w czerwcu i rozpatrzony w tym roku.

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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