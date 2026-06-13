Dramat podczas "zabawy". Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną

Polska

8-letnie dziecko z ciężkimi oparzeniami trafiło do szpitala w Szczecinie. To finał zabawy kanistrami z benzyną tuż przy ognisku. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Jarogniewie pod Kołobrzegiem.

Tylna część karetki pogotowia z napisem AMBULANS i emblematem służb ratowniczych.
Polsat News
8-letnie dziecko z oparzeniami trafiło do szpitala w Szczecinie (Zdj. ilustracyjne)

Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godz. 21. We wsi Jarogniew (gm. Gościno, pow. kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała.

Kołobrzeg. Dramat we wsi Jarogniew. 8-letnie dziecko poparzone płonącą benzyną

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko – poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

 

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Wyjaśnił, że w akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego.

 

Poszkodowane dziecko miało poparzenia około 70 proc. powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala "Zdroje".

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl / PAP
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