"Informacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy przez Chiny zostały potwierdzone przez nasze służby" - powiedział wysoki rangą urzędnik UE zapoznany ze sprawą w rozmowie z portalem Europejska Prawda.

Jak dodał, szkolenie odbyło się w kilku bazach w Chinach, a uczestniczyły w nim setki rosyjskich żołnierzy. Urzędnik jednocześnie poprosił o zachowanie anonimowości. Ponadto przekazał, że zaleziono dowody fakt, iż wyszkoleni w Chinach żołnierze zostali wysłani na front ukraiński.

Rozmówca portalu zauważył, że mimo wszystko Chiny zaprzeczają szkoleniu rosyjskich żołnierzy.

Chiny wyszkoliły setki rosyjskich żołnierzy? Media: UE ma dowody

Przedstawiciel UE poinformował, że relacje UE-Chiny, a w szczególności kwestia trenowania żołnierzy, zostaną omówione przez ministrów spraw zagranicznych UE w poniedziałek.

W trakcie wydarzenia mają zostać omówione również kwestie stosunków handlowych UE-Chiny, w szczególności zależność przemysłu zbrojeniowego UE od chińskich dostawców i możliwości jej zakończenia.

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Ostatnio za zaostrzeniem wymiany handlowej z Chinami wypowiedział się kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

W podobnym tonie wypowiedział się europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič. Polityk oświadczył, że chciałby, aby UE poszła w ślady USA w negocjacjach handlowych z Chinami.

Niedawno Pekin skrytykował plany Unii Europejskiej mające na celu ochronę kluczowych gałęzi przemysłu przed chińską konkurencją. Ostrzeżono, że w mogą zostać podjęte kroki odwetowe, jeśli takie środki zostaną w UE przyjęte.