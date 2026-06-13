Chiny wyszkoliły setki rosyjskich żołnierzy? Media: UE ma dowody

Świat

Chiny wyszkoliły na swoim terytorium rosyjskich żołnierzy - potwierdził wysoki rangą urzędnik UE w rozmowie z portalem Europejska Prawda. Dodano, że znaleziono dowody wyszkolenie setek rosyjskich żołnierzy, którzy następnie walczyli na froncie ukraińskim. W poniedziałek na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE ta sprawa ma zostać szczegółowo omówiona.

Władimir Putin i Xi Jinping podczas spotkania, w tle inni mężczyźni i wystawa.
AP/Pool Sputnik Kremlin
Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping

"Informacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy przez Chiny zostały potwierdzone przez nasze służby" - powiedział wysoki rangą urzędnik UE zapoznany ze sprawą w rozmowie z portalem Europejska Prawda. 

 

Jak dodał, szkolenie odbyło się w kilku bazach w Chinach, a uczestniczyły w nim setki rosyjskich żołnierzy. Urzędnik jednocześnie poprosił o zachowanie anonimowości. Ponadto przekazał, że zaleziono dowody fakt, iż wyszkoleni w Chinach żołnierze zostali wysłani na front ukraiński.

 

Rozmówca portalu zauważył, że mimo wszystko Chiny zaprzeczają szkoleniu rosyjskich żołnierzy.

Chiny wyszkoliły setki rosyjskich żołnierzy? Media: UE ma dowody

Przedstawiciel UE poinformował, że relacje UE-Chiny, a w szczególności kwestia trenowania żołnierzy, zostaną omówione przez ministrów spraw zagranicznych UE w poniedziałek. 

 

W trakcie wydarzenia mają zostać omówione również kwestie stosunków handlowych UE-Chiny, w szczególności zależność przemysłu zbrojeniowego UE od chińskich dostawców i możliwości jej zakończenia.

 

ZOBACZ: "Skazana na zagładę". Państwo NATO wstrzymało pomoc dla Ukrainy

 

Ostatnio za zaostrzeniem wymiany handlowej z Chinami wypowiedział się kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

 

W podobnym tonie wypowiedział się europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič. Polityk oświadczył, że chciałby, aby UE poszła w ślady USA w negocjacjach handlowych z Chinami.

 

Niedawno Pekin skrytykował plany Unii Europejskiej mające na celu ochronę kluczowych gałęzi przemysłu przed chińską konkurencją. Ostrzeżono, że w mogą zostać podjęte kroki odwetowe, jeśli takie środki zostaną w UE przyjęte.

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BROŃCHINYHANDELROSJAŚWIATSZKOLENIAUEWOJNAŻOŁNIERZE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 