Chińscy naukowcy symulowali koniec świata. Niepokojące wyniki eksperymentu

Świat

Chińscy naukowcy symulowali jeden z możliwych scenariuszy końca Wszechświata. Zdołali oni odtworzyć kluczowy mechanizm tzw. "fałszywego rozpadu próżni".

Zbliżenie na powierzchnię Słońca ukazujące intensywne, płomieniste prądy plazmy i jasne rozbłyski na tle kosmicznej mgławicy.
Pixabay/Geralt
Zdjęcie ilustracyjne

South China Morning Post precyzuje, że chodzi o mechanizm tzw. "fałszywego rozpadu próżni" - jednego z najbardziej alarmujących scenariuszy we współczesnej fizyce teoretycznej.

 

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Gazeta precyzuje, że jest to hipotetyczny proces, który teoretycznie może doprowadzić do zniszczenia Wszechświata. Naukowcy podkreślają, że eksperyment nie wskazuje na zbliżający się "koniec świata", a jedynie pozwala symulować fundamentalne procesy kwantowe w warunkach laboratoryjnych.

Chiny. Naukowcy symulowali koniec Wszechświata

Zespół chińskich naukowców zbudował jednowymiarowy pierścień silnie wzbudzonych atomów rubidu-87 Rydberga. Za pomocą laserów naukowcy sztucznie stworzyli dwa stany energetyczne - "fałszywy" i "prawdziwy" stan próżni - i symulowali przejście między nimi poprzez fluktuacje kwantowe.

 

"Bezpośrednio obserwowaliśmy powstawanie i ekspansję rzeczywistych baniek próżni. Wykorzystaliśmy łamanie symetrii do symulacji różnicy energii między fałszywą a rzeczywistą próżnią" - powiedział w rozmowie z gazetą kierownik badań Wang Xiao, dodając, że innowacja nie tkwiła w samych operacjach laserowych, ale w fizycznym znaczeniu, jakie im nadano podczas eksperymentu.

 

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Naukowcy podkreślają, że ich praca nie dowodzi istnienia fałszywej próżni w rzeczywistym wszechświecie. Nie pozwala nam jednak oszacować, kiedy taki proces mógłby nastąpić.

 

Naukowcy uważają, że wszechświat może obumrzeć znacznie szybciej, niż wcześniej sądzono. Wcześniej grupa fizyków zaproponowała nowe podejście do wyjaśnienia pierwszych momentów istnienia wszechświata, które mogłoby zmienić teorię Wielkiego Wybuchu.

Mateusz Balcerek / mjo / polsatnews.pl
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