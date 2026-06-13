Pierwsze burze zaczęły pojawiać się między godz. 10:00 a 12L00 w postaci pojedynczych, rozproszonych komórek burzowych, jednak po południu część z nich może łączyć się w większe układy, przemieszczające się z zachodu na wschód - informuje IMGW. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm i silne porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h.

Najsilniejsze opady deszczu spodziewane są na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz Podlasiu. W tych regionach deszcz może padać bardzo intensywnie, choć zwykle przez krótki czas.

Burzowa aura nad Polską. W niektórych regionach możliwa trąba powietrzna

W całym kraju, tam gdzie pojawią się burze, możliwe są także opady drobnego gradu. Lokalnie może go spaść więcej, przez co na ziemi utworzy się cienka warstwa lodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.

Silniejszy wiatr możliwy jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w województwie łódzkim. W czasie burz porywy mogą osiągać do 75 km/h. W pozostałych regionach wiatr powinien być słabszy, choć nadal odczuwalny.

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Najsilniejsze podmuchy wystąpią najprawdopodobniej "pod wieczór i mogą pojawiać się nie tylko przy przechodzeniu burz, ale i podczas opadów przelotnych" - informuje IMGW.

Późnym popołudniem i wieczorem, zwłaszcza między godz. 16.00 a 19.00, w rejonie Wielkopolski, części Kujaw oraz województwa łódzkiego nie można całkowicie wykluczyć trąby powietrznej. Ryzyko jest niewielkie, ale warunki atmosferyczne mogą sprzyjać takim zjawiskom.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw:

dolnośląskiego,

lubuskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

zachodniopomorskiego i

północnej części woj. opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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mbd/wka / polsatnews.pl / PAP