Informacje o istnieniu laboratoriów opublikowane zostały w specjalnym komunikacie Wywiadu Narodowego USA. Z zaprezentowanych dokumentów wynika, że rząd USA "długoterminowo" finansował działanie ponad 120 laboratoriów. Miały one funkcjonował w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym także na Ukrainie.

Jak informowała dyrektor Tulsi Gabbard w placówkach prowadzono badania nad patogenami biologicznymi, z których część to materiały niebezpieczne.

"Pomimo oczywistych zagrożeń związanych z katastrofalnym globalnym wpływem, jaki mogą mieć badania nad niebezpiecznymi patogenami w biolaboratoriach, politycy, tak zwani pracownicy służby zdrowia... i organizacje z zespołu bezpieczeństwa narodowego administracji Bidena okłamywały Amerykanów na temat istnienia finansowanych i wspieranych przez USA biolaboratoriów i groziły tym, którzy próbowali ujawnić prawdę" - stwierdziła Gabbard.

Ukraina. MSZ odpowiada na dokumenty Wywiadu Narodowego USA

Kilkanaście godzin od publikacji komunikatu Wywiadu Narodowego USA w mediach społecznościowych pojawiła się oficjalna odpowiedź Kijowa. W wiadomości przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdementowano doniesienia o istnieniu laboratoriów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu biologicznemu i zdrowiu publicznemu.

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"Po raz kolejny odrzucamy bezpodstawne oskarżenia i podkreślamy, że Ukraina konsekwentnie wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe wynikające z Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC). Strona ukraińska nigdy nie prowadziła działań związanych z rozwojem, produkcją ani gromadzeniem broni biologicznej" - napisano.

Jak podkreślono, współpraca naukowa na linii Waszyngton - Kijów istnieje, ale mowa wyłącznie o "wzmocnieniu potencjału systemu zdrowia publicznego, nadzoru epidemiologicznego, diagnostyki laboratoryjnej, bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej".

"Jest to normalna działalność cywilna, zgodna z międzynarodowymi standardami i praktykami zdrowotnymi, niezwiązana z celami wojskowymi" - stwierdzono.

Jednocześnie ukraińskie MSZ przypomniało, że temat "rzekomych laboratoriów rozwoju broni biologicznej" to element wykorzystywany w rosyjskiej propagandzie od wielu lat. "Jednocześnie wszystkie rosyjskie oskarżenia zostały wielokrotnie obalone na szczeblu międzynarodowym" - dodano.

"Według wyników konsultacji, zarzuty dotyczące rzekomego rozwoju broni biologicznej lub prowadzenia wojskowych programów biologicznych na Ukrainie nie znalazły potwierdzenia. Kwestie te były również rozpatrywane w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie nie przedstawiono dowodów na poparcie zarzutów Federacji Rosyjskiej" - podsumowano.