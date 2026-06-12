Zmarł Janusz Michałowski. Aktor miał 89 lat

Informację o śmierci aktora przekazał w mediach społecznościowych reżyser Wojtek Ziemilski. O odejściu artysty poinformowały również Teatr Telewizji i Telewizja Polska.

"Zmarł Janusz Michałowski, mój wuj. Był aktorem. Takim, jakich już nie robią. Żyjącym tylko teatrem, postacią, sceną. Zanim przeszedł na emeryturę był w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie" - napisał Ziemilski. Reżyser przypomniał, że aktor był mężem Izy Cywińskiej i po jej śmierci spędził z artystą wiele czasu.

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"Wuj Janusz był introwertykiem, nie przepadał za publicznymi sytuacjami, imprezami. Wolał siedzieć w domu i dłubać przy swoich lampach naftowych - miał z dużym prawdopodobieństwem najwspanialszą kolekcję w Polsce. Recytował jak nikt na świecie" - dodał.

Janusz Michałowski nie żyje. Grał w wielu znanych filmach

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1960 r.

Po studiach występował w Teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu, a następnie związał się z warszawskimi scenami. W latach 1991-1999 współpracował z Teatrem Ateneum, a później z Teatrem Współczesnym.

Szczególne miejsce w dorobku Michałowskiego zajmował Teatr Telewizji. To tam stworzył niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w "Mistrzu i Małgorzacie" w reżyserii Macieja Wojtyszki, Baszmaczkin w "Płaszczu" Izabelli Cywińskiej oraz Zielonooki w "Ścisłym nadzorze".

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Za swoje kreacje otrzymał nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Michałowski współpracował także z Teatrem Polskiego Radia.

Choć pozostawał przede wszystkim aktorem teatralnym, szeroka publiczność znała go z wielu ról filmowych i serialowych. Popularność przyniosła mu przede wszystkim rola komisarza Karelickiego w "Vabanku".

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W pamięci widzów zapisał się również jako profesor Wiktor Kuppelweisser w "Seksmisji", Kazimierz Lulewicz w "Bożej podszewce" oraz doktor Jakub Blumental w serialu "Plebania". Poruszającą rolę stworzył w "Lawie" w reż. Tadeusza Konwickiego, wcielając się w rolę księdza Piotra.

Prywatnie był mężem Izabelli Cywińskiej (zmarła 23 grudnia 2023 r.), reżyserki wielu spektakli Teatru Telewizji.

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bp / PAP