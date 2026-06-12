Ziemowit Szczerek w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00

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"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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bp / mjo / polsatnews.pl