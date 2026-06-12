Ziemowit Szczerek w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00
Polska
Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" będzie pisarz Ziemowit Szczerek. Transmisja od godz. 18:00 na polsatnews.pl, w Interii i Polsat News.
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak poprowadzą program "Najważniejsze pytania"
Poprzednie odcinki programu obejrzysz na stronie "Najważniejsze pytania".
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej