Ziemowit Szczerek w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00

Polska

Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" będzie pisarz Ziemowit Szczerek. Transmisja od godz. 18:00 na polsatnews.pl, w Interii i Polsat News.

Polsat News
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak poprowadzą program "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu obejrzysz na stronie "Najważniejsze pytania".

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

WIDEO: Afera lodowa. Jankowski zwrócił się do Rzecznik Praw Dziecka: Wyrządziła pani wiele zła
bp / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANALIZYGOSPODARKALIDERZY OPINIIMEDIAPOLITYKAPOLSKAPROGRAM PUBLICYSTYCZNYROZMOWYWYDARZENIA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 