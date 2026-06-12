Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki w piątek w radiu TOK FM był m.in. pytany o to, "co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego". Pytanie padło w kontekście nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek.

Polityk odpowiedział, że "to była formacja, która - niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna".

- To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni - dodał Szeptycki.

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Słowa urzędnika wywołały burzę w polskiej opinii publicznej. Prawicowa opozycja domaga się jego dymisji, a w obronie Szeptyckiego stanął ukraiński resort spraw zagranicznych, co dodatkowo zagmatwało sprawę.

Szczerek o porównaniu Szeptyckiego. "Spodobało mi się"

W piątkowym wydaniu "Najważniejszych pytań" Polsat News dziennikarze Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz zapytali o słowa wiceministra nauki pisarza specjalizującego się m.in. w problematyce Europy Wschodniej, Ziemowita Szczerka.

- Jak wiemy, historia bywa wieloaspektowa i niektóre aspekty z tego, co się działo, z tego, co robiła UPA, są po prostu nie do obronienia (...), ale są też w historii UPA takie karty, które sprawiają, że Ukraińcy uznali, że mają prawo się do nich odwoływać - powiedział uznany autor.

- Mogę ewentualnie mieć swoją własną opinię na temat tego, kogo się czci i czy faktycznie istnieją moralni bez skazy bohaterowie. Natomiast tak, bardzo mi się podoba to porównanie, którego użył minister Szeptycki, którego też sam wcześniej używałem, że ta część UPA, która wzięła udział w mordach na Polakach jest podobna, jeżeli chodzi o te mechanizmy wewnętrzne, które nimi powodowały do naszych żołnierzy wyklętych - stwierdził.

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- Znaczy jakby z jednej strony był ten odruch taki bardzo mocno patriotyczny nacjonalistyczny, z drugiej strony jednak zasadzona głęboko nienawiść do ludzi o którzy nie byli nasi i którzy byli traktowani jako konkurenci do tej "naszości" na naszej, to jest cały czas są w cudzysłowie ziemi. W związku z tym trzeba było się ich radykalnie pozbyć, bo był to była to epoka radykalizmu - tłumaczył pisarz.

"Zełenski jest nienawidzony w wojsku"

Zdaniem Ziemowita Szczerka całe zamieszanie z "bohaterami UPA" zostało wywołane dlatego, bo Zełenski chciał się przypodobać żołnierzom, którzy za nim szczególnie nie przepadają.

- Zełenski jest znienawidzony w wojsku (...). Więc on oczywiście nie ma szans zdobycia władzy nad duszami ukraińskich wojskowych całej armii. już nie ma tego. kiedyś przez chwilę, kiedy został tym bohaterskim prezydentem, który został w Kijowie podczas inwazji to tak było, potem to zniknęło i bardzo szybko się rozmyło - tłumaczył pisarz.

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- Ma szansę przynajmniej zawalczyć. Ma szansę przynajmniej być obecny tutaj na tej planszy i cała ta sprawa z UPA jest tylko i wyłącznie tego sprawą - dodał.

- Ja wiem skąd inąd ze swoich źródeł bezpośrednich, że Zełenski do niedawna nie miał zielonego pojęcia o co chodzi z UPA, że znał to tylko z radzieckich przekazów - podsumował Szczerek.