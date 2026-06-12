Partia Umowa Społeczna Paszyniana, która po dojściu do władzy w 2018 r. zacieśniła więzi kraju z Zachodem, zdobyła w wyborach 49,8 proc. głosów, zaś prorosyjska Silna Armenia - 23,2 proc. Formacje opozycyjne twierdziły jednak, że podczas głosowania doszło do nieprawidłowości.

Centralna Komisja Wyborcza ma opublikować ostateczne wyniki wyborów w niedzielę, 14 czerwca.

Media: Głosowanie w Armenii unieważnione w dwóch punktach

Według armeńskich mediów, w czwartek Komisja uznała za nieważne wyniki głosowania w dwóch punktach wyborczych, powołując się na zwiększoną obecność wojska w tych miejscach po zakończeniu wyborów. To właśnie incydent z wojskiej jest głównym argumentem opozycji, która chce unieważnienia wyborów.

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Przywódcy innej partii opozycyjnej, Kwitnącej Armenii, uważają, że z tego powodu ich formacja nie przekroczyła 4-procentowego progu uprawniającego do wejścia do parlamentu. Jej oficjalny wynik to 3,996 proc., zabrakło jej więc kilkudziesięciu głosów.

Międzynarodowi obserwatorzy uznali, że wybory przebiegły w większości lokali wyborczych bez zakłóceń. Ich zdaniem mieszkańcy mieli realną możliwość wyboru swoich reprezentantów, ale zaobserwowano też m.in. presję z Rosji w postaci ograniczeń handlowych, co miało skłonić wyborców do głosowania na opozycję.