Wybory w Armenii. Prorosyjska siła chce unieważnienia wyników głosowania

Świat

Prorosyjska partia "Silna Armenia" złożyła wniosek do armeńskiej Centralnej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników wyborów parlamentarnych - donosi serwis armenpress.am. Politycy tego ugrupowania twierdzą, że w trakcie głosowania dochodziło do licznych nieprawidłowości. Międzynarodowi obserwatorzy nie dostrzegli jednak większych nieprawidłowości.

Kobieta przy stanowisku wyborczym wydaje karty do głosowania innej kobiecie w lokalu wyborczym. W tle widoczna jest flaga Armenii.
PAP/EPA/VAHRAM BAGHDASARYANPHOTOLURE
Wybory w Armenii. Zdjęcie ilustracyjne

Partia Umowa Społeczna Paszyniana, która po dojściu do władzy w 2018 r. zacieśniła więzi kraju z Zachodem, zdobyła w wyborach 49,8 proc. głosów, zaś prorosyjska Silna Armenia - 23,2 proc. Formacje opozycyjne twierdziły jednak, że podczas głosowania doszło do nieprawidłowości.

 

Centralna Komisja Wyborcza ma opublikować ostateczne wyniki wyborów w niedzielę, 14 czerwca.

Media: Głosowanie w Armenii unieważnione w dwóch punktach

Według armeńskich mediów, w czwartek Komisja uznała za nieważne wyniki głosowania w dwóch punktach wyborczych, powołując się na zwiększoną obecność wojska w tych miejscach po zakończeniu wyborów. To właśnie incydent z wojskiej jest głównym argumentem opozycji, która chce unieważnienia wyborów.

 

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Przywódcy innej partii opozycyjnej, Kwitnącej Armenii, uważają, że z tego powodu ich formacja nie przekroczyła 4-procentowego progu uprawniającego do wejścia do parlamentu. Jej oficjalny wynik to 3,996 proc., zabrakło jej więc kilkudziesięciu głosów.

 

Międzynarodowi obserwatorzy uznali, że wybory przebiegły w większości lokali wyborczych bez zakłóceń. Ich zdaniem mieszkańcy mieli realną możliwość wyboru swoich reprezentantów, ale zaobserwowano też m.in. presję z Rosji w postaci ograniczeń handlowych, co miało skłonić wyborców do głosowania na opozycję.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
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