Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ukraina dysponuje wystarczającymi środkami, aby zwiększyć wynagrodzenie dla wojska. Zgodnie z jego zapowiedzią żołnierze stacjonujący na tyłach wojennego frontu będą zarabiać minimum 30 tysięcy hrywien (ok. 2 460 zł).

Jednocześnie wzrosną pensje najbardziej narażonych żołnierzy. - Powstaną nowe, znacznie korzystniejsze umowy dla żołnierzy piechoty. Średnio 300 tysięcy hrywien (ok. 24 500 zł) na pierwszej linii frontu - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Unian.

Reforma w armii Ukrainy. Wyższe zarobki i nowe kontrakty dla żołnierzy

Ukraina planuje również wprowadzić nowy system kontraktowy dla żołnierzy, oferując im umowy na 10, 14 i 24 miesiące. Po ich wygaśnięciu Ukraińcy będą mieli prawo do odroczenia kolejnej służby.

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- Ponadto zwiększone zostaną dodatki dla ukraińskich dowódców walczących, co ma stanowić pozytywny bodziec do zatrzymania doświadczonych kadr zarządczych w armii - przekazał Zełenski. Rząd ma zatwierdzić nowy mechanizm wynagrodzeń i wypłacić pierwsze dodatki jeszcze w czerwcu.

Wojna w Ukrainie. Usprawnienia poborów ochotników z zagranicy

Kolejna duża zmiana w ukraińskiej armii będzie dotyczyła kontraktowania ochotników z innych krajów. Jak mówił Zełenski, Kijów planuje zwiększyć możliwości rekrutacji cudzoziemców.

- Uproszczenie procedur przeniesień dla żołnierzy, większe możliwości rozwoju w armii oraz więcej pozytywnych zachęt do wstąpienia do sił zbrojnych - wymieniał prezydent.

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Wcześniej zmiany związane z sektorem obronnym w Ukrainie zapowiedział tamtejszy resort gospodarki. Jak podała Unian, ukraińskie przedsiębiorstwa posiadające status podmiotów o znaczeniu krytycznych w kontekście zatrudniania i utrzymania pracowników w swoich zakładach muszą potwierdzić ten status do września 2026 roku.