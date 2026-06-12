Ukraiński profesor uderza w Polskę. Pisze o "wojnie kulturowej", której ofiarą stała się Ukraina

Świat Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl

Wojna w Ukrainie stała się elementem wewnętrznych sporów politycznych w państwach Zachodu - ocenia Kyryło Howorun, ukraiński teolog i profesor Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles. Jego zdaniem poparcie dla Kijowa, które na początku rosyjskiej inwazji było przedmiotem szerokiego konsensusu, zostało z czasem przejęte przez lokalne agendy polityczne.

Portret mężczyzny w średnim wieku w stroju duchownego, z okularami na nosie, z brodą i wąsami. Tło stanowi połączenie flagi Ukrainy i Polski.
Espresso tv x Pixabay.com
Kyryło Howorun o "agendyzacji" wojny w Ukrainie

Howorun opisuje to zjawisko jako "agendyzację". Jak tłumaczy, chodzi o sytuację, w której temat wojny w Ukrainie zostaje podporządkowany wewnętrznym interesom partii, środowisk i ruchów politycznych w innych krajach.

 

Zdaniem ukraińskiego profesora niektóre siły polityczne próbowały wykorzystać powszechne potępienie rosyjskiej agresji i szerokie poparcie dla Ukrainy do wzmacniania własnych pozycji wyborczych. Mechanizm ten miał polegać na utożsamianiu własnych programów politycznych z szerszym porządkiem wspierania Kijowa.

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Jako przykład Howorun wskazuje Stany Zjednoczone. Według niego proces ten mógł rozpocząć się od Partii Demokratycznej, która - jak pisze - "ostrożnie próbowała wykorzystać Ukrainę w swoim odwiecznym pojedynku z republikanami".

 

Autor zaznacza, że właśnie tak odebrało to wielu republikanów, szczególnie środowisko MAGA. W jego ocenie podejrzenie to przerodziło się tam w przekonanie, że wspieranie Ukrainy oznacza wspieranie agendy demokratów.

 

"W ten sposób agendą wielu republikanów stał się brak poparcia dla Ukrainy. I tak Ukraina stała się wewnętrznym obiektem amerykańskich wojen kulturowych" - ocenia Howorun.

 

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W dalszej części tekstu profesor odnosi się również do Polski. Jego zdaniem podobny mechanizm można obecnie obserwować nad Wisłą, choć - jak zaznacza - ma on lokalną specyfikę.

 

"Przybliżenie to samo obserwujemy teraz w Polsce, tylko ze specyfiką tego kraju, o której my w Ukrainie zdążyliśmy zapomnieć, ale która nigdzie nie zniknęła od czasów naszych walk wyzwoleńczych w XVII wieku" - pisze autor.

"Polska szybko traci reputację"

Howorun ocenia, że w Polsce "nabiera rozpędu wewnętrzna wojna kulturowa", która jest "wirtualna", podczas gdy Ukraina stała się jej ofiarą, mimo że sama prowadzi realną wojnę z rosyjską agresją.

 

"W istocie w Polsce nabiera rozpędu wewnętrzna wojna kulturowa, która jest wirtualna, a jej ofiarą stała się Ukraina - kraj, w którym wojna jest prawdziwa" - podkreśla.

 

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Ukraiński profesor zarzuca, że atakowanie Ukrainy w momencie, gdy broni się ona przed Rosją, jest formą "wiktymizacji ofiary". Jak pisze, to "klasycznie niemoralne zjawisko".

 

W jego ocenie siły polityczne, które obierają Ukrainę za cel ataku, ostatecznie tracą. W przypadku USA przewiduje porażkę Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających. W odniesieniu do Polski stwierdza natomiast, że kraj szybko traci reputację "rozsądnego partnera" w oczach wielu zachodnich sojuszników.

 

"Polska szybko traci reputację rozsądnego partnera w oczach wielu swoich rozsądnych partnerów na Zachodzie, których - na szczęście - wciąż pozostaje niemało" - pisze Howorun.

Mocne słowa o Polsce. "Wojna prawdziwa i wojna wirtualna"

Autor dodaje, że wielu partnerów Polski z zaskoczeniem dostrzegło, jak "niedojrzała" i "niezdolna do właściwego ustalania priorytetów" okazuje się znaczna część polskiego społeczeństwa i establishmentu.

 

W końcowej części tekstu Howorun wraca do kwestii moralności w polityce. Jego zdaniem początkowo może się wydawać, że moralność nie pomaga w procesach politycznych, a nawet bywa przeszkodą. Ostatecznie jednak - jak przekonuje - potrafi podważać wielkie konstrukcje polityczne.

 

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"Agendyzacja nieszczęścia, przez które przechodzimy, jest właśnie próbą budowania zamków na piasku" - podsumowuje.

 

Kyryło Howorun jest doktorem nauk filozoficznych w specjalności teologia, profesorem Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles oraz dyrektorem Huffington Ecumenical Institute. Redakcja serwisu, w którym opublikowano tekst, zaznacza, że nie zawsze podziela opinie wyrażane przez autorów blogów.

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