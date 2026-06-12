W dalszej części wpisu Donald Trump dodał, iż "to, co powiedział Iran w ich żałosnym oświadczeniu o zawarciu porozumienia nie ma nic wspólnego z prawdą". Dodał, że są to ludzie, z którymi "nie da się prowadzić uczciwych rozmów".

"W ich przypadku nie ma mowy o działaniu w dobrej wierze. Ponadto ich całkowicie nieudany atak na indyjskie statki opuszczające cieśninę Ormuz był całkowicie niedopuszczalny. Będzie lepiej, jeśli wezmą się w garść, i to szybko" - zagroził Trump.

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Według informacji opublikowanych przez portal Axios porozumienie między USA a Iranem przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i tymczasowe złagodzenie sankcji wobec Teheranu oraz podjęcie przez Iran "pewnych zobowiązań" w zakresie swojego programu nuklearnego.

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Bloomberg informował natomiast, że USA i Iran mogą podpisać memorandum o porozumieniu w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7, który ma odbyć się w dniach 15-17 czerwca we francuskim Evian. Zdaniem agencji dokument mógłby zostać podpisany w pobliskiej Genewie.

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Sam Donald Trump, podczas czwartkowej rozmowy z mediami w Gabinecie Owalnym, oświadczył, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane. Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.

Podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a.