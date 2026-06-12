Jak podaje "Rzeczpospolita", nowa partia miałaby powstać jesienią. Na razie nie wiadomo jednak, kto dokładnie miałby wejść w jej skład. Wśród nazwisk pojawia się przede wszystkim Ryszard Petru, który już na początku czerwca pisał w mediach społecznościowych, że "po naszej stronie potrzebujemy Konfederacji light".

Według rozmówców dziennika ugrupowanie miałoby zająć miejsce między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. Jego twórcy chcą kierować ofertę do przedsiębiorców, wyborców rozczarowanych odejściem Platformy Obywatelskiej od wyraźnie wolnorynkowego przekazu, a także do części sympatyków Konfederacji, którym nie odpowiadają antyunijne i nacjonalistyczne hasła tej formacji.

- Chcemy być partią dla sierot po wolnorynkowej Platformie Obywatelskiej, wypełniając lukę po Trzeciej Drodze i przejmując część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym przeszkadzają antyunijne i nacjonalistyczne hasła - mówi jeden z inicjatorów projektu, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Nowa partia Ryszarda Petru szuka partnera przed wyborami

Nowe ugrupowanie miałoby wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Według ustaleń dziennika rozważane są różne warianty: zarówno samodzielny start, jak i budowa nowej koalicji. Inicjatorzy projektu nie chcą jednak współpracy ani z Mateuszem Morawieckim, ani z Szymonem Hołownią.

- Możliwe jest samodzielne kandydowanie, jak i stworzenie nowej koalicji. Szukamy partnera. Podstawą jest odebranie tlenu Konfederacji - przekonuje rozmówca "Rzeczpospolitej".

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Sam Ryszard Petru nie składa na razie jednoznacznych deklaracji. W rozmowie z dziennikiem podkreślił jednak, że osłabienie ugrupowania Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka byłoby korzystne dla demokratycznej strony sceny politycznej.

- Pewne jest, że osłabienie Konfederacji byłoby dobre dla wszystkich po demokratycznej stronie - powiedział Petru.

Chciał dołączyć do rządu, ale nie wyszło. "Namawiają mnie na nowe ugrupowanie"

Ryszard Petru po rozłamie w Polsce 2050 dołączył do klubu parlamentarnego Centrum. W lutym przystąpiło do niego łącznie 15 posłów związanych wcześniej z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Wśród nich znaleźli się m.in. Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Aleksandra Leo oraz sam Petru.

Politycy Centrum w głosowaniach sejmowych najczęściej opowiadają się po stronie Koalicji Obywatelskiej. Pod koniec maja pojawiły się również doniesienia, że Petru mógłby wejść do rządu Donalda Tuska jako wiceminister rozwoju. Informacje te zdementował jednak później minister finansów Andrzej Domański.

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Sam Petru już wcześniej przyznawał, że był namawiany do stworzenia nowego ugrupowania. - Na spotkaniach z przedsiębiorcami namawiają mnie, żeby stworzyć nowe ugrupowanie, które postawiłoby na przedsiębiorczość - mówił na antenie Polsat News.

Nowy projekt, jeśli rzeczywiście powstanie jesienią, może stać się próbą zagospodarowania elektoratu wolnorynkowego, który nie odnajduje się ani w obecnej ofercie Koalicji Obywatelskiej, ani w przekazie Konfederacji. Dla Petru byłby to także powrót do roli lidera własnego politycznego projektu po doświadczeniach z Nowoczesną i późniejszej działalności w Polsce 2050.