Od kilku dni pogoda w naszym kraju bardziej może się kojarzyć z jesienią niż końcówką wiosny. Deszcz pada z różnym natężeniem, a najmocniej w trakcie burz. Z ich powodu w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W sobotę i niedzielę alertów pogodowych nie będzie, ale burze - choć słabsze - jeszcze wrócą.

Piątek niespokojny na wschodzie. Zagrożonych sześć województw

Choć lokalnie w centrum zagrzmi jeszcze przed południem, najwięcej burz pojawi się w drugiej połowie dnia. Strefa najgorszej pogody obejmie szeroki pas rozciągający się od Warmii i Mazur, przez wschodnie Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie.

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Tam w trakcie burz suma opadów deszczu może sięgnąć do 15-20, a lokalnie 30 litrów wody na metr kwadratowy. Może też padać niewielki grad o średnicy do 2 centymetrów. Te burze przyniosą także silniejszy wiatr, którego porywy osiągną do 65 km/h.

Od południa do godz. 20:00 ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz będą się utrzymywać w województwach:

warmińsko - mazurskim (bez terenów na zachodzie);

- (bez terenów na zachodzie); wschodniej części mazowieckiego ;

; zachodnich rejonach podlaskiego ;

; lubelskim ;

; powiatach opatowskim i sandomierskim w świętokrzyskim ;

; wschodniej połowie podkarpackiego.

IMGW W piątek na wschodzie w sześciu województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz

Na wschodzie pogoda będzie najmniej przyjazna, jednak w pozostałych regionach również nie zachwyci. W ciągu dnia niemal wszędzie będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, a na szczytach Tatr może popadać deszcz ze śniegiem.

Przez cały piątek będzie chłodno. W najcieplejszych godzinach dnia będzie od 16 do maksymalnie 20 st. C. Przeważnie nie mamy co liczyć na więcej niż kilkanaście stopni. Na terenach podgórskich Karpat maksymalnie zanotujemy 14 st. C.

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Weekend nie przyniesie większej poprawy, choć można się pocieszyć tym, że burze nie będą tak silne jak we wcześniejszych dniach. Z prognoz IMGW wynika jednak, że będą wracać.

Burze złagodnieją, ale nie znikną. Chłodno do końca tygodnia

Pierwsza połowa weekendu również będzie pochmurna w zdecydowanej większości kraju. Tak samo jak w piątek przelotne deszcze możliwe będą w całej Polsce, do tego dojdą lokalne burze, głównie na Mazowszu, miejscami na południu i północnym wschodzie.

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Weekendowe burze nie będą tak silne jak te z piątku - tym razem synoptycy nie prognozują wydania z tego powodu ostrzeżeń pogodowych. Mimo wszystko w sobotę wraz z burzami może lokalnie popadać grad, a wiatr osiągać w porywach do 65 km/h. Suma opadów deszczu w trakcie burz może sięgnąć około 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Zrobi się minimalnie cieplej, choć wciąż nie będą to imponujące wartości. Przeważnie termometry pokażą od 18-19 st. C na północy i północnym wschodzie do 20-22 st. C miejscami na południu i zachodzie.

IMGW Pogoda w weekend będzie deszczowa i chłodna w całym kraju

Bardzo podobnie aura zaprezentuje się w niedzielę. Cały czas niebo będzie zachmurzone i znowu praktycznie wszędzie może przelotnie popadać deszcz. Lokalnie możliwe będą też słabe burze.

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Druga połowa weekendu będzie za to wyraźnie chłodniejsza od pierwszej. W niedzielę temperatury w całym kraju nie osiągną poziomu 20 st. C i przeważnie wyniosą od 14 do 17 st. C. Jedynie na południowym wschodzie będzie nieco cieplej: do 19 st. C.

Pogoda nie poprawi się także na początku przyszłego tygodnia. Dalej będzie pochmurnie, deszczowo, z lokalnymi burzami i dość chłodno. Wyraźniejsze zmiany poczujemy w połowie przyszłego tygodnia: stopniowo zrobi się coraz cieplej, aż pojawi się szansa na upał. Cały czas jednak w dużej części kraju może pokropić.