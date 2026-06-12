Samolot nie reagował na wezwania. "Najwyższy stopień alertu NATO"

Świat

Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło w czwartek najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska w związku z izraelskim samolotem pasażerskim, który nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego - przekazał na Facebooku premier Węgier Peter Magyar.

Dwa myśliwce JAS-39 Gripen lecące na tle błękitnego nieba.
AP/Mindaugas Kulbis
Premier Węgier chwali węgierskie siły powietrzne i system obrony NATO

W odpowiedzi na incydent poderwano dwa myśliwce JAS-39 Gripen, których piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, a następnie kontakt radiowy z węgierską kontrolą ruchu lotniczego - poinformował Magyar.

 

Myśliwce, zgodnie ze standardową procedurą, eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier, którą Airbus opuścił po godz. 20.10 i udał się do Austrii. Samolot leciał z Tel Awiwu do Pragi.

 

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Po zakończeniu misji myśliwce wróciły bezpiecznie do bazy w Kecskemet, w środkowej części kraju.

 

Premier Węgier ocenił, że sytuacja udowodniła skuteczność węgierskich sił powietrznych i zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO.

Dawid Kryska / polsatnews.pl
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