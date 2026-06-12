W czwartek zainaugurowano piłkarskie mistrzostwa świata. W pierwszym meczu turnieju, który jest rozgrywany w Meksyku, USA i Kanadzie, reprezentacja Meksyku pokonała 2:0 Republikę Południowej Afryki.

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Spotkanie zostało rozegrane na legendarnym Estadio Azteca w mieście Meksyk. Dach mogącego pomieścić ponad 80 tys. ludzi stadionu został z tej okazji przyozdobiony flagami państw zrzeszonych w FIFA. Były tam również flagi krajów, które nie biorą udziału w mundialu, m.in. Polski.

Rosyjska flaga na mundialu. "Wykazali się brakiem rusofobii"

Wśród nich znalazła się również flaga Rosji, której reprezentacja oraz kluby zostały zawieszone przez FIFA i wykluczone z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich po ataku na Ukrainę. Rosja nadal jest jednak członkiem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

The Russian flag was spotted at a stadium in Mexico City, where the opening match of the 2026 FIFA World Cup will take place today.



From this day until July 19, matches will be held in the United States, Canada, and Mexico. For the first time in history, the tournament will be… pic.twitter.com/Ykdsy59jIJ — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 11, 2026

"Od 2022 roku rosyjskie kluby i reprezentacje narodowe są wykluczone z rozgrywek FIFA i Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Mimo to na dachu stadionu, obok flag innych federacji członkowskich FIFA, powiewała rosyjska flaga" - napisała w swojej depeszy propagandowa rosyjska agencja informacyjna TASS.

Informacja wywołała poruszenie w rosyjskich mediach. "Dobrze, że organizatorzy wykazali się brakiem rusofobii i wywiesili rosyjską flagę na jednym z najważniejszych stadionów świata" - skomentował serwis News.sportbox.ru.

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Na początku lutego szef FIFA Gianni Infantino poinformował, że Rosja może wkrótce wrócić do rozgrywek międzynarodowych, "przynajmniej na poziomie młodzieżowym". - Ten zakaz niczego nie przyniósł. To tylko wywołało więcej frustracji i nienawiści - argumentował.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata rozegrane zostaną 104 mecze. Ich gospodarzami będzie 16 miast: 11 w USA, trzy w Meksyku i dwa w Kanadzie.

Do fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej z 12 grup oraz osiem najlepszych sklasyfikowanych na trzecich pozycjach.

Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.