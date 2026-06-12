Tajlandia od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych przez Rosjan kierunków wypoczynkowych. Teraz jednak Moskwa apeluje, by nie tylko nie planować tam urlopu, ale także unikać przesiadek na miejscowych lotniskach. Powodem ma być obowiązująca między Tajlandią a USA dwustronna umowa ekstradycyjna.

"Niestety, ten popularny wśród rosyjskich turystów i przyjazny nam kraj pozostaje jednym z miejsc, gdzie Waszyngton rozwinął prawdziwe 'polowanie' na Rosjan" - przekazało rosyjskie MSZ.

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Według rosyjskiej dyplomacji amerykańskie służby mają organizować w Tajlandii specjalne operacje wymierzone w obywateli Rosji, którzy "z tych czy innych powodów" znaleźli się w kręgu zainteresowania Waszyngtonu. Resort twierdzi, że działania te są prowadzone bez oglądania się na lokalne władze.

Moskwa łączy swoje ostrzeżenie z zachodnimi sankcjami, które po agresji Rosji na Ukrainę objęły strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki. Jak przekonuje MSZ, część obywateli może nawet nie zdawać sobie sprawy, że znajduje się "na celowniku" Amerykanów.

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Rosyjski resort wskazuje, że zagrożone mogą być osoby powiązane z branżami objętymi ograniczeniami lub działalnością gospodarczą, która wzbudziła zainteresowanie amerykańskich służb i organów ścigania.

W komunikacie MSZ przywołano sprawę Wiktora Buta, rosyjskiego handlarza bronią zatrzymanego w Tajlandii w 2008 roku na wniosek USA. Został on następnie przekazany stronie amerykańskiej i spędził ponad dekadę w więzieniu. Rosjanin wrócił do kraju dopiero w 2022 roku w ramach wymiany więźniów między USA a Rosją.

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Teraz rosyjskie MSZ ostrzega, że podobne ryzyko może dotyczyć kolejnych osób. W ocenie resortu szczególnie niebezpieczne mają być kraje, które posiadają z USA umowy ekstradycyjne.

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W związku z sytuacją rosyjskie MSZ zaleca obywatelom, by powstrzymali się od podróży do Tajlandii. Dotyczy to nie tylko wyjazdów wakacyjnych, ale także podróży służbowych oraz tranzytu przez lokalne porty lotnicze.

Jeżeli wyjazd jest konieczny, resort radzi, by mieć przy sobie dane kontaktowe rosyjskich placówek dyplomatycznych. Chodzi o możliwość szybkiego kontaktu z ambasadą lub konsulatem w razie zatrzymania albo problemów z lokalnymi służbami.