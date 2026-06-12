Rosja uderza w ambicje Polski. "Nie ma powodów, by zapraszać ją do G20"

Świat

Polska chce uzyskać stałe miejsce w Grupie G20, jednak Rosja przekonuje, że nie ma do tego podstaw. - Za ostatnie trzy lata rosyjska gospodarka wzrosła o 10 proc., a europejska zaledwie o 3 proc. To świadectwo gospodarczego wypalenia państw UE, a Polska jest pasażerem na "Titanicu" - stwierdził Marat Bierdyjew, ambasador do zadań specjalnych rosyjskiego MSZ ds. G20 i APEC.

PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Władimir Putin

Marat Bierdyjew w w rozmowie z państwową agencją RIA Nowosti odniósł się do ambicji Polski dotyczących stałego członkostwa w Grupie G20. Przypomniał, że podczas amerykańskiej prezydencji w tym formacie w 2026 roku Polska ma występować jako państwo zaproszone.

 

- Oczywiście chce uzyskać status członka G20. Twierdzi, że wyraża opinię wschodnich partnerów z Unii Europejskiej i pewnego regionu Trójmorza - powiedział rosyjski dyplomata.

Polska wśród największych gospodarek świata? "To zależy od sposobu liczenia"

Według przedstawiciela MSZ Rosji ten argument nie jest wystarczający. Bierdyjew przekonywał, że Europa ma już w G20 "więcej niż wystarczającą" reprezentację, a dodatkowo w pracach grupy uczestniczy sama Unia Europejska jako organizacja.

 

Rosyjski ambasador odniósł się również do argumentu, że Polska znajduje się wśród największych gospodarek świata. Jak stwierdził, zależy to od przyjętej metodologii i sposobu liczenia

 

- Zależy, jakimi wyliczeniami się kierować. Według niektórych zestawień tak jest, według innych - nie. W każdym razie Warszawa znajduje się gdzieś u podstawy piramidy - powiedział Bierdyjew.

 

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Dodał, że dla członkostwa w G20 znaczenie ma nie tylko obecna pozycja gospodarcza, ale także perspektywy rozwoju. W tym kontekście rosyjski dyplomata uderzył w Unię Europejską, twierdząc, że wspólnota znajduje się w stagnacji.

 

Najostrzejsze słowa padły pod koniec wypowiedzi przedstawiciela rosyjskiego MSZ. Bierdyjew zestawił kondycję gospodarki rosyjskiej z europejską, przekonując, że w ostatnich latach Rosja rozwijała się szybciej niż państwa UE.

 

- Za ostatnie trzy lata rosyjska gospodarka wzrosła o 10 proc., a europejska zaledwie o 3 proc. To świadectwo gospodarczego wypalenia państw UE, a Polska jest pasażerem na "Titanicu" - stwierdził.

Czym jest G20?

Grupa G20 skupia największe gospodarki świata oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Format powstał jako forum współpracy w sprawach globalnej gospodarki, finansów, bezpieczeństwa energetycznego i wyzwań rozwojowych.

 

Stałe członkostwo ma przede wszystkim znaczenie polityczne i prestiżowe. Dla Polski byłoby potwierdzeniem rosnącej pozycji gospodarczej oraz większej roli w rozmowach o najważniejszych sprawach międzynarodowych.

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
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