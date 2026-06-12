Putin przemawiał do żołnierzy. Wspomniał o klęsce NATO, zwrócił się do "wrogów Rosji"

Świat

- Jest tylko jedna rada, jaką możemy dać naszym wrogom: nie walczcie z Rosją. Nigdy nie próbujcie tego robić. Żyjmy polubownie - powiedział rosyjski dyktator Władimir Putin w trakcie spotkania z żołnierzami. Powtórzył też, że Rosja zablokowała plany NATO ws. Ukrainy.

Władimir Putin przemawia do żołnierzy przy stole.
PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN
Władimir Putin podziękował żołnierzom za służbę i zapowiedział poprawę jakości sprzętu

Władimir Putin spotkał się z żołnierzami "specjalnej operacji wojskowej" (tak propagandowo określa on inwazję na Ukrainę) z okazji Dnia Rosji.

 

- Chciałem się z wami spotkać, podziękować. Proszę was o przekazanie tych słów wdzięczności wszystkim ludziom, wszystkim naszym żołnierzom, którzy stoją u waszego boku - powiedział dyktator cytowany przez propagandową agencję kremlowską RIA. 

 

ZOBACZ: "Putin stracił szansę". Szef ukraińskiego MSZ ostrzega Rosję

 

Dyktator podziękował żołnierzom za służbę i zapewnił ich, że sprawy idą w dobrym kierunku. Podkreślił znaczenie samolotów szturmowych i piechoty lądowej w trwającym konflikcie. Zapewnił, że w szybkim tempie poprawia się jakość sprzętu kupowanego dla mundurowych przez państwo. Wspomniał też o wysokiej rangi oficerach, którzy polegli na froncie lub zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w ostatnim czasie.

Putin spotkał się z żołnierzami. Wspomniał o porażce NATO

W trakcie swojego przemówienia do żołnierzy Putin wbił szpilę siłom, które jego zdaniem, są wrogie Rosji. Wspomniał m.in., że NATO nie osiągnęło swoich "strategicznych celów" wobec Rosji.

 

- Kraje NATO zrozumiały, że spowodowanie strategicznej katastrofy Rosji to zadanie niemożliwe do zrealizowania. Przeliczyły się - zapewnił dyktator.

 

ZOBACZ: Odradzają Rosjanom wyjazdy do raju turystów. "Waszyngton prowadzi polowanie"

 

Trzeba odnotować, że rosyjskie media propagandowe oskarżają kraje NATO o czynny udział w ukraińsko-rosyjskim konflikcie. Ich zdaniem zachodni żołnierze walczą w szeregach ukraińskiej armii.

Rosyjski dyktator zwrócił się do "nieprzyjaznych" państw

Na koniec swojego wystąpienia Putin udzielił "rady" krajom, które - jego zdaniem - są "nieprzyjazne" Rosji.

 

- Jest tylko jedna rada, jaką możemy dać naszym wrogom: nie walczcie z Rosją. Nigdy nie próbujcie tego robić. Żyjmy polubownie i rozwiązujmy wszystkie problemy poprzez negocjacje. Ale to powinny być negocjacje, a nie ultimatum wobec nas - powiedział.

Mateusz Balcerek / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
NATOROSJAŚWIATWŁADIMIR PUTINWOJNA W UKRAINIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 