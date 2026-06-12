Władimir Putin spotkał się z żołnierzami "specjalnej operacji wojskowej" (tak propagandowo określa on inwazję na Ukrainę) z okazji Dnia Rosji.

- Chciałem się z wami spotkać, podziękować. Proszę was o przekazanie tych słów wdzięczności wszystkim ludziom, wszystkim naszym żołnierzom, którzy stoją u waszego boku - powiedział dyktator cytowany przez propagandową agencję kremlowską RIA.

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Dyktator podziękował żołnierzom za służbę i zapewnił ich, że sprawy idą w dobrym kierunku. Podkreślił znaczenie samolotów szturmowych i piechoty lądowej w trwającym konflikcie. Zapewnił, że w szybkim tempie poprawia się jakość sprzętu kupowanego dla mundurowych przez państwo. Wspomniał też o wysokiej rangi oficerach, którzy polegli na froncie lub zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w ostatnim czasie.

Putin spotkał się z żołnierzami. Wspomniał o porażce NATO

W trakcie swojego przemówienia do żołnierzy Putin wbił szpilę siłom, które jego zdaniem, są wrogie Rosji. Wspomniał m.in., że NATO nie osiągnęło swoich "strategicznych celów" wobec Rosji.

- Kraje NATO zrozumiały, że spowodowanie strategicznej katastrofy Rosji to zadanie niemożliwe do zrealizowania. Przeliczyły się - zapewnił dyktator.

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Trzeba odnotować, że rosyjskie media propagandowe oskarżają kraje NATO o czynny udział w ukraińsko-rosyjskim konflikcie. Ich zdaniem zachodni żołnierze walczą w szeregach ukraińskiej armii.

Rosyjski dyktator zwrócił się do "nieprzyjaznych" państw

Na koniec swojego wystąpienia Putin udzielił "rady" krajom, które - jego zdaniem - są "nieprzyjazne" Rosji.

- Jest tylko jedna rada, jaką możemy dać naszym wrogom: nie walczcie z Rosją. Nigdy nie próbujcie tego robić. Żyjmy polubownie i rozwiązujmy wszystkie problemy poprzez negocjacje. Ale to powinny być negocjacje, a nie ultimatum wobec nas - powiedział.