Pod koniec maja Karol Nawrocki zaproponował odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Była to reakcja na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

W poniedziałek sprawą zajęła się Kapituła Orderu Orła Białego. Jak przekazał wówczas rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jej opinia została przedstawiona prezydentowi, jednak nie ujawniono jej treści. Zapowiedziano jedynie, że decyzja zostanie podjęta w odpowiednim czasie.

Nawrocki czeka z decyzją ws. orderu. Rzecznik prezydenta tłumaczy

Minister podczas rozmowy z Telewizją Republika wskazał, że Kapituła Orderu Orła Białego zaopiniowała prośbę Prezydenta, a decyzja jeszcze przed Karolem Nawrockim. - Dyplomacja lubi ciszę - zaznaczył.

- Jeszcze chwilę poczekamy, czy Prezydent Zełeński zmieni swoją decyzję. Nie możemy takiej sytuacji zaakceptować. To jest wymiar symboliczny - wyjaśnił prezydencki minister.

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Przyznał, że decyzja ws. ewentualnego odebrania orderu raczej nie zapadnie przed wylotem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa.

Leśkiewicz: Nie zaakceptujemy gloryfikacji UPA

Prezydencki minister podkreślił, że nie ma zgody na gloryfikowanie UPA, która odpowiada za śmierć wielu Polaków na Wołyniu i w tzw. Małopolsce Wschodniej.

- Mówimy cały czas o UPA, mówimy o tym nie tylko w Polsce. Przenosimy tę dyskusję także na forum międzynarodowe, które musi zrozumieć, dlaczego ta decyzja prezydenta Ukrainy tak negatywnie wpływa na relacje polsko–ukraińskie. Nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale w wymiarze politycznym, społecznym - wyjaśnił Leśkiewicz.

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Podkreślił, że nie doszło w ostatnim czasie do rozmowy przywódców obu państw w tej sprawie, ale strona polska ciągle liczy na roztropność Zełenskiego.

- Dyplomacja kieruje się zasadami wzajemności, więc tutaj ta decyzja musi się spotkać z twardą reakcją Prezydenta Karola Nawrockiego – podsumował.