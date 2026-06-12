W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Powitanie F-35 w Polsce. Wzruszający moment na płycie lotniska

Podczas wydarzenia dokonano również ceremonialnego chrztu nowych maszyn i nadania im imienia "Husarz".

- Lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów F-35 panią Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej - przekazał spiker.

ZOBACZ: F-35 nad Polską. Uroczysty przelot nowych polskich "Husarzy"

Na jej prośbę symbolicznego chrztu maszyn dokonała także druga matka chrzestna, którą została służąca w Wojsku Polskim kapitan Magdalena Boryc-Krakowian - wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie, która na uroczystości pojawiła się z dwoma małymi synami.

W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ceremonia chrztu i nadania imienia „Husarz” nowym maszynom F-35 – symbolowi wejścia polskiego lotnictwa w nową generację zdolności bojowych. Matką chrzestną samolotów F-35 została Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kpt. Magdalena Boryc-Krakowian - wdowa po tragicznie zmarłym mjr. pil.… pic.twitter.com/5wtoaWdW6Z — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 12, 2026

- W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział żona szefa MON.

- Nadajemy ci imię "Husarz" - dodały następnie wspólnie obie kobiety, po czym wpisały się do księgi pamiątkowej.

Katastrofa F-16. Zginął Maciej "Slab" Krakowian

Major pilot Maciej "Slab" Krakowian zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, gdy pilotowany przez niego samolot F-16 rozbił się o płytę lotniska podczas wykonywania jednego z manewrów. Miał 35 lat.

Wojskowy został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, otrzymał też order od prezydenta.

ZOBACZ: Tego nie planowali w ceremonii powitania F-35. Pilot skradł show

Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, w tym ok. 1200 na F-16.

Miesiąc przed katastrofą zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.