Powitanie F-35 w Polsce. Wzruszający moment na płycie lotniska

Polska

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się w piątek ceremonia przyjęcia do Sił Zbrojnych RP nowych samolotów F-35. Podczas uroczystości nie brakowało wzruszających momentów. Jednym z nich był chrzest nowych maszyn, w którym wzięła udział wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie wraz z dziećmi.

Uroczystość chrztu samolotów F-35 na płycie lotniska z udziałem Pauliny Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdaleny Boryc-Krakowian.
X/Ministerstwo Obrony Narodowej
Paulina Kosiniak-Kamysz i kpt. Magdalena Boryc-Krakowian matkami chrzestnymi F-35 Husarz

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Powitanie F-35 w Polsce. Wzruszający moment na płycie lotniska

Podczas wydarzenia dokonano również ceremonialnego chrztu nowych maszyn i nadania im imienia "Husarz".

 

- Lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów F-35 panią Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej - przekazał spiker.

 

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Na jej prośbę symbolicznego chrztu maszyn dokonała także druga matka chrzestna, którą została służąca w Wojsku Polskim kapitan Magdalena Boryc-Krakowian - wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie, która na uroczystości pojawiła się z dwoma małymi synami.

 

W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 

- W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział żona szefa MON. 

 

- Nadajemy ci imię "Husarz" - dodały następnie wspólnie obie kobiety, po czym wpisały się do księgi pamiątkowej.

Katastrofa F-16. Zginął Maciej "Slab" Krakowian

Major pilot Maciej "Slab" Krakowian zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, gdy pilotowany przez niego samolot F-16 rozbił się o płytę lotniska podczas wykonywania jednego z manewrów. Miał 35 lat.

 

Wojskowy został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, otrzymał też order od prezydenta. 

 

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Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, w tym ok. 1200 na F-16.

 

Miesiąc przed katastrofą zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.

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Dawid Kryska / polsatnews.pl
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