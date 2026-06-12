W komunikacie prokuratura dodała, że skierowani na miejsce biegli lekarze potwierdzili, że odnalezione fragmenty to szczątki płodów ludzkich. Ponadto na posesji odnaleziono znaczne ilości odpadów medycznych - głównie bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych.

Postępowanie w sprawie prowadzone jest w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzuceniu odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Prokuratura przypomina, że za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności odpowiednio do dwóch i do 12 lat.

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"Aktualnie planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura informuje, że w miejscu odnalezienia szczątków nadal pracują służby, a przedmiotowe czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia.

Lutoryż. Szczątki płodów na posesji. Nowe fakty prokuratury

Według komunikatu prokuratury, zgłoszenie o odnalezieniu szczątków wpłynęło w środę 10 czerwca. Dziennikarka Polsat News Katarzyna Szczyrek informowała, że według nieoficjalnych doniesień odnaleziono co najmniej 13 szczątków, kolejne informacje mówiły już nawet o 30 płodach.

- Wczoraj policja odmówiła wszelkich komentarzy, jedynie telefonicznie otrzymaliśmy potwierdzenie, że prowadzone są czynności procesowe, ale nic więcej policja powiedzieć nie chciała - mówiła reporterka Polsat News.

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Poprzednia właścicielka posesji, 57-latnia Magdalena H., miała sprzedam dom młodemu małżeństwu. Do odkrycia miało dojść podczas prac budowlanych. Mieszkańcy relacjonują, że szczątki odkryli robotnicy operujący koparką. Informację jako pierwsze podało radio Eska.

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