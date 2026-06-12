Pierwsze trzy zamówione przez Polskę samoloty wielozadaniowe F-35 przyleciały do naszego kraju 22 maja. W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się ich oficjalne powitanie i wcielenie do służby w Siłach Zbrojnych RP.

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W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Witajcie w 🇵🇱 polskich Siłach Zbrojnych! pic.twitter.com/J9BiXb9tbC — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) June 12, 2026

Wcześniej "Husarze", bo takie imię będą nosiły myśliwce, w ramach "Powitania z Polską" wykonały uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.

Pilot awionetki przywitał polskie F-35

Włączenie do służby nowoczesnych samolotów uczcił jeden z pilotów, który latając swoją awionetką nad Małopolską "wykonał" na niebie wymowny napis: F35. Zostało to udokumentowane przez serwis flightradar, który pozwala śledzić trasy samolotów w czasie rzeczywistym.

Na początku 2020 roku Polska zawarła z amerykańskim koncernem Lockheed Martin kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na zakup 32 samolotów bojowych F-35. Według Sztabu Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.

Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku, a całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.

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Do tej pory polskie Siły Powietrzne formalnie otrzymały już osiem samolotów F-35, jednak dotychczas pozostawały one w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Te maszyny trafią do Polski po zakończeniu cyklu szkoleń za oceanem.. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski. Do końca bieżącego roku w Polsce planowo ma się pojawić łącznie 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.

Technologiczna rewolucja dla polskiego wojska

Docelowo 32 samoloty F-35 wraz z 47 samolotami F-16, które w najbliższym czasie zostaną poddane gruntownej modernizacji, staną się trzonem siły bojowej polskich Sił Powietrznych. Będą one wspierane m.in. przez 48 szkolno-bojowych FA-50 i różnego typu bezzałogowce. W planach na najbliższe lata jest jednak zakup kolejnych maszyn - w tym prawdopodobnie kolejnych F-35.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska.

Połączenie właściwości stealth, sensorów działających w zakresie 360 stopni, automatycznej fuzji danych oraz bezpiecznej komunikacji z sojusznikami czyni z F-35A powietrzne centrum dowodzenia i rozpoznania. Każda maszyna została od podstaw zaprojektowana jako ważny węzeł wymiany… pic.twitter.com/A4r1FB3Y1a — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 12, 2026

Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika. Wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.