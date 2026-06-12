Pięciolatek uszkodził obraz. Dzieło warte dziesiątki milionów dolarów

Świat

Obraz "Zamek w Pirenejach" René Magritte'a został uszkodzony przez pięcioletniego chłopca. Dzieło znajduje się w zbiorach Muzeum Izraela i jest wyceniane na dziesiątki milionów dolarów. W oświadczeniu przesłanym CNN, wyjaśniającym szczegóły zajścia, przedstawiciele muzeum określili obraz jednym z najcenniejszych przedmiotów w kolekcji.

Obrazek przedstawia zrzut ekranu z wideo, na którym widać dużą, szarą skałę unoszącą się nad wzburzonym morzem. W tle znajduje się błękitne niebo z chmurami. Na pierwszym planie widoczna jest zamazana sylwetka osoby w białej bluzie z kapturem, otoczonej innymi ludźmi.
Unsplash; Wikimedia Commons/René Magritte (The Israel Museum, imj.org.il)
Uszkodzony "Zamek w Pirenejach" Magritte'a wart miliony dolarów

Konserwatorzy w Muzeum Izraela w Jerozolimie odnawiają "Zamek w Pirenejach" - ustaliło w piątek CNN. Obraz belgijskiego mistrza został kilka tygodni temu uszkodzony przez pięciolatka, który pozostawał wówczas pod opieką babci.

"Zamek w Pirenejach" uszkodzony. Sprawcą pięciolatek

Z przekazanego stacji oświadczenia wynika, że dzieło zostało draśnięte szyszką, którą chłopiec trzymał w dłoni. Rzecznik muzeum uznał, że szkody zostały wyrządzone nieumyślnie, a samo zdarzenie nazwał "niefortunnym incydentem, który od czasu do czasu zdarza się na całym świecie".

 

Skąd jednak to zamieszanie? "Zamek w Pirenejach" uchodzi za arcydzieło René Magritte'a. Inny z obrazów belgijskiego malarza został sprzedany za ponad 121 mln dolarów (prawie 444 miliony złotych), natomiast ten uszkodzony może być wart kilkadziesiąt milionów dolarów.

Kim był René Magritte?

René Magritte (1898‑1967) był belgijskim malarzem surrealizmu. We wczesnych latach tworzył w duchu awangardy, po śmierci matki zaczął jednak przekształcać swój styl, stając się głównym reprezentantem sztuki surrealistycznej w Belgii. W latach 1927-1930 artysta przebywał we Francji, gdzie spopularyzował swoją sztukę.

 

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Wydarzenia wojenne pchnęły malarza w kierunku innych stylów, i tak, w latach 1943-1944, tworzył także m.in. dzieła impresjonistyczne. Następnie jednak wrócił do surrealizmu, jednocześnie trudniąc się tworzeniem kopii innych uznanych malarzy, aby przetrwać trudne lata powojenne.

 

Słynny "Zamek w Pirenejach" Magritte stworzył w 1959 roku. Obraz przedstawia skałę z zamkiem, unoszącą się ponad wzburzonym morzem. Artysta namalował go na zamówienie swojego przyjaciela i mecenasa Harry'ego Torczynera, który w 1985 roku przekazał go Muzeum Izraela z okazji 20-lecia istnienia placówki.

Patryk Idziak / mjo / polsatnews.pl
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