Departament Obrony USA opublikował trzecią część dokumentów i filmów związanych z UFO. Ujawnienie materiałów to decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który tłumaczył ją rosnącym zainteresowaniem pozaziemskimi formami życia ze strony Amerykanów.

"Najnowsza partia zawiera 53 dokumenty i 10 zdjęć od CIA, FBI, NASA, Departamentu Obrony i innych nieokreślonych agencji, a także sześć nagrań wideo i trzy nagrania audio Narodowa Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej" - wskazuje CBS News.

UFO. Kolejne akta Pentagonu odtajnione

Według analizy amerykańskich mediów na nagraniach widać obiekty przypominające kule ognia i poruszające się na niebie. Pentagon załączył również obrazy przedstawiające "artystyczne interpretacje" tych obserwacji.

W części dokumentów opisano także zjawiska rzekomo zauważone federalnych agentów ścigania. Pięciu funkcjonariuszy miało widzieć dziwne kule na horyzoncie. - Widzisz to? - pytał jeden z nich, upewniając się, czy nie ma przywidzeń.

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Trzecie seria odtajnionych materiałów przedstawia w większości relacje osób donoszących o zaobserwowaniu niezidentyfikowanych obiektów latających. Wcześniejsze akta zawierały w większości raporty wojskowe. "Świadkowie opisali ruchy kul jako ciche i płynne, poruszające się w tandemie, jakby leciały w szyku lub były ze sobą połączone" - cytuje CBS News.

Czy UFO istnieje? Duże zainteresowanie pozaziemską formą życia

Po tym jak w lutym prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, Pentagon stopniowo odsłania kulisy badań nad UFO. Amerykański resort obrony poinformował w piątek, że do tej pory stronę z materiałami wyświetlono ponad 1,7 miliarda razy.

"Materiały zarchiwizowane tutaj to nierozwiązane sprawy, co oznacza, że rząd nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić charakteru obserwowanych zjawisk" - zaznacza Pentagon.

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Zdaniem sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha administracja Trumpa zamierza zapewnić "bezprecedensową przejrzystość" na temat działań wynikających ze zgłoszeń zaobserwowania UFO. "Nadszedł czas, by Amerykanie zobaczyli to na własne oczy" - uzasadnił w oświadczeniu.

mjo