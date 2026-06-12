Pentagon ujawnił kolejne akta o UFO. "Widzisz to?"

Świat

- Widzisz to? - pyta jeden z agentów, gdy na niebie rozbłyska rzekomo dziwna kula ognia. Opis obserwacji pojawił się w trzeciej części dokumentów o UFO, w których przedstawiono kilka nagrań nietypowych zjawisk. Pentagon nie komentuje ujawnianych przez siebie materiałów.

Departament Obrony USA
Departament Obrony USA ujawnił kolejne materiały dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających

Departament Obrony USA opublikował trzecią część dokumentów i filmów związanych z UFO. Ujawnienie materiałów to decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który tłumaczył ją rosnącym zainteresowaniem pozaziemskimi formami życia ze strony Amerykanów.

 

"Najnowsza partia zawiera 53 dokumenty i 10 zdjęć od CIA, FBI, NASA, Departamentu Obrony i innych nieokreślonych agencji, a także sześć nagrań wideo i trzy nagrania audio Narodowa Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej" - wskazuje CBS News.

UFO. Kolejne akta Pentagonu odtajnione

Według analizy amerykańskich mediów na nagraniach widać obiekty przypominające kule ognia i poruszające się na niebie. Pentagon załączył również obrazy przedstawiające "artystyczne interpretacje" tych obserwacji.

 

W części dokumentów opisano także zjawiska rzekomo zauważone federalnych agentów ścigania. Pięciu funkcjonariuszy miało widzieć dziwne kule na horyzoncie. - Widzisz to? - pytał jeden z nich, upewniając się, czy nie ma przywidzeń.

 

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Trzecie seria odtajnionych materiałów przedstawia w większości relacje osób donoszących o zaobserwowaniu niezidentyfikowanych obiektów latających. Wcześniejsze akta zawierały w większości raporty wojskowe. "Świadkowie opisali ruchy kul jako ciche i płynne, poruszające się w tandemie, jakby leciały w szyku lub były ze sobą połączone" - cytuje CBS News.

Czy UFO istnieje? Duże zainteresowanie pozaziemską formą życia

Po tym jak w lutym prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, Pentagon stopniowo odsłania kulisy badań nad UFO. Amerykański resort obrony poinformował w piątek, że do tej pory stronę z materiałami wyświetlono ponad 1,7 miliarda razy.

 

"Materiały zarchiwizowane tutaj to nierozwiązane sprawy, co oznacza, że rząd nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić charakteru obserwowanych zjawisk" - zaznacza Pentagon.

 

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Zdaniem sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha administracja Trumpa zamierza zapewnić "bezprecedensową przejrzystość" na temat działań wynikających ze zgłoszeń zaobserwowania UFO. "Nadszedł czas, by Amerykanie zobaczyli to na własne oczy" - uzasadnił w oświadczeniu.

mjo
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