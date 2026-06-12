Dwie partie koalicyjne poza Sejmem. Najnowszy sondaż wyborczy

Uczestnicy badania Opinia24 zostali zapytani, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. W zestawieniu uwzględniono odpowiedzi osób zdecydowanych.

Najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, którą wskazało 34,1 proc. badanych. To o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej samej pracowni, przeprowadzonym na początku maja. Do samodzielnego rządzenia konieczne jest zdobycie poparcia na poziomie około 40-44 proc.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 24,2 proc. respondentów. W porównaniu z majowym badaniem oznacza to spadek o 0,3 pkt proc.

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Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 12,6 proc. ankietowanych. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena poprawiła swój wynik o 0,9 pkt proc.

W poselskich ławach zasiedliby również przedstawiciele dwóch innych komitetów, które uzyskały identyczne poparcie na poziomie 7,5 proc. Są to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (spadek o 0,3 p.p.) oraz Nowa Lewica (wzrost o 0,5 p.p.).

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Poniżej progu wyborczego znalazła się partia Razem, na którą chce głosować 3,2 proc. respondentów. Ugrupowanie to może jednak mówić o sukcesie wizerunkowym, ponieważ zanotowało największy wzrost poparcia w zestawieniu (o 1,3 p.p.). Wynik powyżej 3 proc. gwarantuje partii utrzymanie państwowej subwencji.

Słabsze wyniki uzyskały partie współtworzące rząd Donalda Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 2,7 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. Polska 2050 uzyskała 1,8 proc. i zaliczyła największy spadek poparcia w zestawieniu ( o 1,2 pkt p.p.).

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Opinia24 w dniach 8-10 czerwca za pomocą metody mieszanej (wywiady telefoniczne CATI oraz internetowe CAWI). Analizę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków, a zaprezentowane wyniki odzwierciedlają deklaracje osób zdecydowanych na udział w głosowaniu (499 respondentów).