Dwie partie koalicyjne poza Sejmem. Najnowszy sondaż wyborczy
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, Donald Tusk miałby poważny powód do niepokoju. Jak wynika z najnowszego sondażu, choć Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, to dwie partie współtworzące obecny rząd znalazłyby się poza parlamentem. Zadowoleni mogą być natomiast liderzy Konfederacji oraz partii Razem, którzy zanotowali największe wzrosty.
Uczestnicy badania Opinia24 zostali zapytani, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. W zestawieniu uwzględniono odpowiedzi osób zdecydowanych.
Najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, którą wskazało 34,1 proc. badanych. To o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej samej pracowni, przeprowadzonym na początku maja. Do samodzielnego rządzenia konieczne jest zdobycie poparcia na poziomie około 40-44 proc.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 24,2 proc. respondentów. W porównaniu z majowym badaniem oznacza to spadek o 0,3 pkt proc.
Najnowszy sondaż partyjny. Lewica zrównała się z partią Grzegorza Brauna
Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 12,6 proc. ankietowanych. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena poprawiła swój wynik o 0,9 pkt proc.
W poselskich ławach zasiedliby również przedstawiciele dwóch innych komitetów, które uzyskały identyczne poparcie na poziomie 7,5 proc. Są to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (spadek o 0,3 p.p.) oraz Nowa Lewica (wzrost o 0,5 p.p.).
ZOBACZ: Nowy sondaż dla Polsat News. Pięć ugrupowań w Sejmie, zacięta walka w czołówce
Poniżej progu wyborczego znalazła się partia Razem, na którą chce głosować 3,2 proc. respondentów. Ugrupowanie to może jednak mówić o sukcesie wizerunkowym, ponieważ zanotowało największy wzrost poparcia w zestawieniu (o 1,3 p.p.). Wynik powyżej 3 proc. gwarantuje partii utrzymanie państwowej subwencji.
Słabsze wyniki uzyskały partie współtworzące rząd Donalda Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 2,7 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. Polska 2050 uzyskała 1,8 proc. i zaliczyła największy spadek poparcia w zestawieniu ( o 1,2 pkt p.p.).
Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Opinia24 w dniach 8-10 czerwca za pomocą metody mieszanej (wywiady telefoniczne CATI oraz internetowe CAWI). Analizę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków, a zaprezentowane wyniki odzwierciedlają deklaracje osób zdecydowanych na udział w głosowaniu (499 respondentów).Czytaj więcej