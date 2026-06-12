Rząd pracuje nad nowym obowiązkiem dla lokatorów. Nawet 5 tys. zł kary
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów. Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jeśli przepisy wejdą w życie, lokatorzy będą musieli wpuszczać zarządcę budynku do mieszkania. Za odmowę będzie grozić grzywna do 5 tys. zł.
Coroczne przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych są w Polsce obowiązkowe z mocy prawa budowlanego. Ale ciążą wyłącznie na zarządcy, nie na właścicielu lokalu.
Dotąd lokatorzy mogli bez konsekwencji prawnych nie wpuszczać do lokalu nikogo, łącznie ze wspomnianym zarządcą budynku. W każdym większym bloku zawsze znajdzie się kilka takich mieszkań. Nikt nie wie, w jakim stanie jest w nich instalacja, więc sąsiedzi za ścianą nie mogą czuć się bezpiecznie. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów może to zmienić.
Obowiązek wpuszczenia zarządcy do lokalu
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD313), opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym w lutym 2026 roku, zakłada wprowadzenie do ustawy o własności lokali nowych obowiązków dla lokatorów
Projekt przewiduje zobowiązanie lokatora do udostępnienia lokalu celem przeprowadzenia w nim okresowej, bądź doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji. Obowiązek obejmuje:
- instalacje gazowe
- elektryczne
- kominowe (przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
- centralnego ogrzewania
- wodno-kanalizacyjne.
Dotyczy zarówno właścicieli, jak i najemców oraz osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego.
Zarządca będzie mógł wejść do mieszkania z policją
"Na żądanie zarządu lub zarządcy, właściciel lokalu obowiązany jest udostępnić lokal celem przeprowadzenia w nim okresowej bądź doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji oraz obowiązany jest wykonywać zalecenia pokontrolneczytamy w projekcie nowelizacji".
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Przewidziano też sytuację, w której lokator może udawać, że nie ma go w mieszkaniu, aby nie wpuścić do lokalu zarządcy:
"Jeżeli właściciel jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, zarząd lub zarządca ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale".
Źródło:
Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych (nr UD313). Rządowe Centrum Legislacyjne, 2025.Czytaj więcej