W piątek odbyła się uroczystość przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W ceremonii uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz zaproszony przez niego były szef MON Mariusz Błaszczak. To właśnie on podpisywał kontrakt na samoloty F-35.

Po przemówieniach prezydent Karol Nawrocki witał się kolejno z obecnymi na uroczystości, m.in. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, później zaś z Mariuszem Błaszczakiem. Następnie przywołał gestem dłoni Kosiniaka-Kamysza, zapraszając byłego i obecnego szefa MON, by uścisnęli sobie dłonie.

F-35 w Siłach Zbrojny RP. Nawrocki podziękował

– Korzystając z okazji chciałem podziękować także tym wszystkim patriotom, którzy w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli, że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego – mówił Karol Nawrocki podczas przemówienia.

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- Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister (Mariusz Błaszczak - red.) się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczypospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadania - dodał.

Szef MON: W tej sprawie znajdziemy z prezydentem wspólnotę

Prezydentowi odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Podczas swojego przemówienia mówił o tym, jak ważny jest to dzień dla Polski.

- Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują. To jest strategiczny dzień, to pełna zgoda - zaznaczył.

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- Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii - powiedział Kosiniak-Kamysz, nawiązując do decyzji Karola Nawrockiego, który w marcu zawetował ustawę, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE.

Jak stwierdził, ma nadzieję, że zobaczenie na własne oczy "tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w polskich zakładach zbrojeniowych sprzętu (...), przekona tych, którzy może jeszcze dzisiaj do programu SAFE są nieprzekonani".