Karol Nawrocki podkreślił znaczenie nowych samolotów F-35 dla obrony. - Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa na rewolucję wielodomenowości, która w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązaniem w Rzeczpospolitej oraz zobowiązaniem sojuszniczym - mówił prezydent.

- F-35 to więcej niż wielozadaniowa maszyna. To bardzo inteligenta i technologicznie rozwinięta platforma systemu walki. System ten potrafi przetwarzać dane w czasie rzeczywistym i te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - mówił Nawrocki.

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Prezydent podkreślił także znaczenie stosunków polsko-amerykańskich. - Patrzę na te maszyny także przez pryzmat budowania strategicznego i sojuszniczego bezpieczeństwa Polski. Polski pilot w sprzęcie stworzonym w Stanach Zjednoczonych i na amerykańskiej technologii dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a USA są dziś bardzo potrzebne - zarówno Polsce, jak i Stanom Zjednoczonym - mówił Nawrocki.

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- Gdy byłem w Teksasie w Lockheed Martin i przyglądałem się ostatnim szlifom tych maszyn, które trafić miały do Polski, zobaczyłem rzecz, choć dla wszystkich oczywistą, to jednak wyraźną. Te inteligentne maszyny F-35 przygotowujące się do startu i do służenia w Europie i na świecie miały różne flagi. Były to flagi naszych sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego - kontynuował prezydent.

- Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckiemu. I także przez ten pryzmat powinniśmy przyglądać się dzisiejszemu dzisiejszemu wydarzeniu - dodał prezydent.

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Podczas przemówienia Nawrocki podziękował także "wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego wydarzenia". - Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dziękuję Stanom Zjednoczonym za to, że są gotowe do dzielenia się swoją technologią także z Polską, z tak ważnym sojusznikiem i partnerem - mówił prezydent.

Nawrocki podziękował "tym Polakom, którzy przyczynili się do dzisiejszego wydarzenia". Podziękowania złożył także Pierwszemu Żołnierzowi RP - gen. Ireneuszowi Nowakowi oraz wszystkim żołnierzom, negocjatorom oraz personelowi naziemnemu. Podkreślił, iż polscy żołnierze są najlepszymi fachowcami na świecie.

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