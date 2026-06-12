Do dramatycznego odkrycia doszło w czwartek, 11 czerwca, podczas prac ziemnych związanych z rozbudową domu w miejscowości Lutoryż. Operator koparki natrafił na szczątki, po czym na miejsce wezwano służby. Teren został zabezpieczony, a sprawą zajęła się prokuratura.

Jak nieoficjalnie ustaliło radio Eska, śledczy odnaleźli dotąd na posesji szczątki około 50 płodów. Według tych doniesień zatrzymana 57-letnia lekarka patomorfolog miała wyjaśniać, że w czasie pandemii COVID-19 zabierała ze szpitala martwe płody i przewoziła je do domu.

Szczątki płodów w Lutoryżu. Patomorfolog miała zabierać je ze szpitala

Kobieta miała także twierdzić, że prowadziła na nich badania medyczne poza placówką. Po zakończeniu analiz szczątki miały trafiać do jutowych worków, a następnie być zakopywane na należącej do niej działce. Jak podaje rozgłośnia, w tym czasie na posesji znajdował się niezamieszkany dom.

57-latka pracowała wówczas w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie. Do pracy miała dojeżdżać z Zamościa. To właśnie od niej nowi właściciele kupili później działkę, na której dokonano makabrycznego odkrycia.

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Prokuratura poinformowała wcześniej o zatrzymaniu lekarki patomorfolog. Kobieta ma usłyszeć zarzuty m.in. bezczeszczenia zwłok. Grozi jej kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledczy wyjaśniają teraz, skąd dokładnie pochodziły szczątki, w jakich okolicznościach trafiły poza teren szpitala oraz czy w sprawę mogły być zaangażowane inne osoby.

Poprzednia właścicielka posesji, 57-latnia Magdalena H., miała sprzedać dom młodemu małżeństwu. Do odkrycia miało dojść podczas prac budowlanych. Mieszkańcy relacjonują, że szczątki odkryli robotnicy operujący koparką. Informację jako pierwsze podało radio Eska.