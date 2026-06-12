Akcja służb pod Rzeszowem. Szczątki płodów na posesji
W Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono kilkanaście zakopanych płodów na prywatnej posesji. Policja na razie odmawia komentarzy w tej sprawie.
W miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem natrafiono na kilkanaście zakopanych płodów. Do odkrycia doszło na jednej z prywatnych posesji.
Według nieoficjalnych doniesień znaleziono co najmniej 13 szczątków.
Informację jako pierwsze podało radio Eska.
- Wczoraj policja odmówiła wszelkich komentarzy, jedynie telefonicznie otrzymaliśmy potwierdzenie, że prowadzone są czynności procesowe, ale nic więcej policja powiedzieć nie chciała - mówiła reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek z miejsca zdarzenia, gdzie ciągle działają odpowiednie służby.
- Nieoficjalnie mówi się, że działka ta należała wcześniej do patomorfolożki - dodała.
W piątek ok. południa ma pojawić się oficjalny komunikat prokuratury okręgowej w Rzeszowie, która przejmie tę sprawę.
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