Akcja służb pod Rzeszowem. Szczątki płodów na posesji

Polska

W Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono kilkanaście zakopanych płodów na prywatnej posesji. Policja na razie odmawia komentarzy w tej sprawie.

Droga dojazdowa z blokadą na prywatnej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem.
Polsat News
Służby działają na miejscu w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie natrafiono na zakopane płody

W miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem natrafiono na kilkanaście zakopanych płodów. Do odkrycia doszło na jednej z prywatnych posesji.

 

Według nieoficjalnych doniesień znaleziono co najmniej 13 szczątków. 

 

Informację jako pierwsze podało radio Eska.

 

- Wczoraj policja odmówiła wszelkich komentarzy, jedynie telefonicznie otrzymaliśmy potwierdzenie, że prowadzone są czynności procesowe, ale nic więcej policja powiedzieć nie chciała - mówiła reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek z miejsca zdarzenia, gdzie ciągle działają odpowiednie służby.

 

- Nieoficjalnie mówi się, że działka ta należała wcześniej do patomorfolożki - dodała.

 

W piątek ok. południa ma pojawić się oficjalny komunikat prokuratury okręgowej w Rzeszowie, która przejmie tę sprawę.

Artykuł jest aktualizowany.

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Anna Nicz / polsatnews.pl
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