Akcja służb pod Rzeszowem. Szczątki płodów na posesji

W miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem natrafiono na kilkanaście zakopanych płodów. Do odkrycia doszło na jednej z prywatnych posesji.

Według nieoficjalnych doniesień znaleziono co najmniej 13 szczątków.

Informację jako pierwsze podało radio Eska.

- Wczoraj policja odmówiła wszelkich komentarzy, jedynie telefonicznie otrzymaliśmy potwierdzenie, że prowadzone są czynności procesowe, ale nic więcej policja powiedzieć nie chciała - mówiła reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek z miejsca zdarzenia, gdzie ciągle działają odpowiednie służby.

- Nieoficjalnie mówi się, że działka ta należała wcześniej do patomorfolożki - dodała.

W piątek ok. południa ma pojawić się oficjalny komunikat prokuratury okręgowej w Rzeszowie, która przejmie tę sprawę.





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