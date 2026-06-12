Kraje UE zdecydowały ws. procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii. Jest zielone światło
Wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z udziałem Ukrainy i Mołdawii - przekazał w mediach społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. W poniedziałek rozpocznie się pierwsza konferencja w tej sprawie.
W swoim wpisie stwierdził, że klaster ten stanowi "kręgosłup procesu akcesyjnego" i "obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE, od rządów prawa po silne instytucje demokratyczne".
Więcej na temat tego procesu przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za pośrednictwem platformy X.
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"Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. W poniedziałek na pierwszej konferencji międzyrządowej otworzymy klaster dotyczący fundamentów kręgosłupa procesu akcesyjnego" - przekazała.
Von der Leyen: Większa UE leży w naszym interesie
"Obejmuje on podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE – od praworządności po silne instytucje demokratyczne. To uznanie determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką oba kraje włożyły w przeprowadzanie reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań. To także sygnał, że oferta UE - pokój, stabilność i szanse jest nie do pobicia" - napisała w poście.
Szefowa KE przekazała też, że dalsze poszerzanie wspólnoty jest korzystne również dla jej dotychczasowych członków.
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"Przybliżając nasze narody do siebie, wzmacniamy pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na całym naszym kontynencie. W świecie pełnym rosnącej niepewności większa Unia Europejska leży w naszym wspólnym interesie. Powiększenie pozostaje jedną z największych historii sukcesu UE i naszą najlepszą inwestycją w wspólną przyszłość" - podsumowała w swoim wpisie.
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