W swoim wpisie stwierdził, że klaster ten stanowi "kręgosłup procesu akcesyjnego" i "obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE, od rządów prawa po silne instytucje demokratyczne".

Więcej na temat tego procesu przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za pośrednictwem platformy X.

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"Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. W poniedziałek na pierwszej konferencji międzyrządowej otworzymy klaster dotyczący fundamentów kręgosłupa procesu akcesyjnego" - przekazała.

Von der Leyen: Większa UE leży w naszym interesie

"Obejmuje on podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE – od praworządności po silne instytucje demokratyczne. To uznanie determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką oba kraje włożyły w przeprowadzanie reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań. To także sygnał, że oferta UE - pokój, stabilność i szanse jest nie do pobicia" - napisała w poście.

Szefowa KE przekazała też, że dalsze poszerzanie wspólnoty jest korzystne również dla jej dotychczasowych członków.

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"Przybliżając nasze narody do siebie, wzmacniamy pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na całym naszym kontynencie. W świecie pełnym rosnącej niepewności większa Unia Europejska leży w naszym wspólnym interesie. Powiększenie pozostaje jedną z największych historii sukcesu UE i naszą najlepszą inwestycją w wspólną przyszłość" - podsumowała w swoim wpisie.

Więcej informacji wkrótce...